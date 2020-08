Appelez cela une fois mordu deux fois timide, mais Lewis Hamilton minimise le rythme qu’il a montré lors de la première journée du week-end du Grand Prix d’Espagne tout en restant méfiant envers Red Bull.

Max Verstappen a frappé Mercedes le week-end dernier lorsque le caoutchouc Pirelli était méchant envers les Champs tandis que le Red Bull, entre les mains du Néerlandais, trouvait des ailes. Battre les flèches noires juste et carré.

Hamilton était clairement excité par la défaite et, comme son équipe cherche à se faire pardonner, ils ont donc été toute la journée, leur W11 bénéficiant de près d’une seconde d’avance sur leur plus proche rival Verstappen, et semblant plus à l’aise sur les Pirelli plus durs proposés pour cette course.

Le pilote de la voiture n ° 77 a terminé la journée plus d’un quart de seconde plus vite que son coéquipier Valtteri Bottas et huit dixièmes d’avance sur Max, troisième.

Hamilton a résumé son vendredi: «Les Red Bulls nous semblent très proches sur les longues courses, nous pouvons donc nous attendre à une autre course serrée ici.

«C’est vraiment difficile là-bas aujourd’hui. Je ne pense pas que je sois jamais allé en Espagne quand il faisait si chaud. Il fait beau, mais c’est délicat pour la voiture et très dur pour les pneus également.

«Il a également été assez venteux et cela peut rendre les choses difficiles là-bas, mais c’est un bon défi. Ce fut une journée positive, en particulier la deuxième séance qui s’est mieux déroulée pour moi. »

Le rythme n’est pas un problème pour le W11, il l’a dans des dosages énormes, mais la façon dont les pneus sont sortis de la falaise le week-end dernier sera la partie gênante que Mercedes cherchera à surmonter et à éviter.

Pour l’instant, les nouvelles semblent bonnes selon Lewis, qui a néanmoins été prudent dans son évaluation: «Nous n’avons pas vu de cloques, les pneus semblaient bien et les longs trajets n’avaient pas l’air trop mauvais, mais nous n’avons pas non plus vu de boursouflures. Je ne vois aucune boursouflure vendredi dernier, nous devrons donc rester prudents.

Dans le même temps, Bottas, qui a dominé le FP1, était optimiste: «Ce fut une bonne journée pour nous, et nous avons beaucoup appris. C’est une sensation agréable de revenir sur la piste ici et de ressentir les améliorations de la voiture depuis la dernière fois que nous étions ici, lors des essais de pré-saison.

«Nous avons fait de longs essais sur tous les composés de pneus aujourd’hui et je n’ai pas ressenti de boursouflures, il y aura donc de nombreux apprentissages à étudier pour vraiment maximiser les performances des pneus ici.

«Nous avons l’air fort, mais l’essentiel sera dimanche avec ces températures et si nous pouvons garder ces pneus en bon état», a ajouté le Finlandais.

Parmi les suggestions selon lesquelles Mercedes devrait donner le ton dans les courses, il faut faire plus d’arrêts pour maximiser l’avantage de rythme dont ils jouissent. Avec un deuxième avantage en main, pourquoi passer sur la défensive alors qu’ils peuvent dicter?

L’ingénieur de course en chef de Mercedes, Andrew Shovlin, a fait allusion à une nouvelle réflexion: «Notre rythme sur un seul tour semble prometteur, nous semblons faire en sorte que le pneu Soft fonctionne assez bien en particulier.

«Le long terme est plus un défi et le domaine sur lequel nous devons travailler ce soir. L’histoire ressemble aux courses récentes; nous sommes raisonnables par rapport à toutes les voitures sauf Verstappen – avec lui, cela semble très proche.

« Les options de stratégie sont assez ouvertes ici à la fois avec le nombre d’arrêts et le pneu de départ – il est donc important que nous puissions trouver un peu plus de rythme avant dimanche », a ajouté l’ingénieur Mercedes.