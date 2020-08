La future superstar de la Formule 1, Charles Leclerc, a payé à Lewis Hamilton la récompense ultime, saluant les immenses réalisations du Britannique au sommet du sport.

S’adressant à Gazzetta, le pilote Ferrari a déclaré à propos de son homologue Mercedes: «Je pense que nous ne pouvons rien nier à Lewis. Lewis, à mon avis, est l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1 et il fait du bon travail.

«Il est toujours très constant, toujours à cent pour cent, mentalement très fort. Il n’y a donc rien à dire: Mercedes, lui. La combinaison des deux rend vraiment difficile de rivaliser avec eux en ce moment. «

Leclerc, déjà surnommé le Petit Prince par les médias italiens, à 22 ans, représente les Young Guns du sport; pendant ce temps, Hamilton porte le drapeau de la vieille garde.

Pour le moment, ce n’est pas un concours car Ferrari a un chien d’un paquet dans le triste SF1000, tandis que Mercedes a encore une fois frappé le sweet spot avec le W11, qui s’avère être l’une de leurs plus grandes créations.

La Formule 1 a toujours été de savoir qui avait la meilleure voiture, rarement, voire jamais, quelqu’un a remporté un championnat avec une voiture inférieure à la normale. À cette époque, Lewis n’a pas manqué de kit et a dûment livré le titre à la fin de toutes les saisons sauf une avec l’équipe.

Leclerc a estimé que dans la F1 moderne, la voiture représente 65% du package, tandis qu’un pilote apporte les 35% restants avec talent

«Sinon plus», a expliqué le pilote Ferrari. «Maintenant, l’équipe, la voiture, est très importante, mais le pilote doit définitivement faire la différence. Tout est connecté. »

Personne ne peut le deviner quand la course historique de Hamilton avec Mercedes se termine. Avec Valtteri Bottas inscrit pour l’année prochaine avec l’équipe allemande, Lewis devrait signer son contrat bientôt et à 35 ans et à son apogée, il devrait avoir envie de quatre ou cinq ans (sinon plus) avec l’équipe qui ne devient plus fort que leurs rivaux hésitent.

«C’est difficile de dire une heure», a répondu Leclerc quand on lui a demandé quand viendrait la fin du règne de Mercedes-Hamilton. « Cela prendra du temps. Combien? Je ne sais pas. »

L’. rapporte qu’après avoir réalisé un triplé de victoires successives dans cette saison frappée par le coronavirus et prolongé son record de points consécutifs à 37 points, Hamilton recommencera en tant que favori alors qu’il entend égaler le record de Michael Schumacher de 155 podiums.

S’il gagne, il sera à moins de trois victoires du record de Schumacher de 91 alors qu’il souhaite progresser vers un septième titre et égaliser avec un autre jalon de Schumi.