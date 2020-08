Date publiée: 6 août 2020

Lewis Hamilton a parcouru 230 km / h dans le Hangar Straight alors qu’il courait avec un pneu avant gauche défectueux pour remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Hamilton était sur la bonne voie pour une victoire confortable au Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, passant de la pole position à une septième victoire sur la piste du Northamptonshire.

Cependant, ce qui n’était qu’une course simple s’est transformé en cauchemar lorsque le pneu Pirelli avant gauche du Britannique est tombé en panne dans le dernier tour.

Avec Max Verstappen à environ 30 secondes de retard et la fermeture à un rythme de nœuds de ses pneus neufs, Hamilton a franchi une ligne fine entre pousser et soigner sa voiture jusqu’au drapeau à damier.

Il l’a fait avec 6 secondes en main.

La Formule 1 a par la suite révélé que le Britannique parcourait toujours 230 km / h sur le long Hangar Straight de Silverstone alors qu’il tentait de rester devant le Red Bull.

Pour mettre les choses en perspective, les voitures parcourent généralement 300 km / h dans la ligne droite.

Hamilton légitime roulait sur 3 roues. Le pneu avant gauche s’est vraiment arrêté à un moment donné 😅. Wow pic.twitter.com/RzmybNGjR9 – THA Santa (@realThasanta) 3 août 2020

Le patron sportif de la F1, Ross Brawn, l’a décrit comme «absolument époustouflant».

Dans sa chronique post-GP britannique, il a déclaré: «Pas de pneu avant gauche sur la voiture et il a quand même pris les virages Copse et Stowe à plus de 130 km / h.

«Il a atteint 230 km / h sur la ligne droite avec seulement trois roues et un pneu avant gauche flottant – absolument époustouflant.

«Il a jugé à la perfection de gagner la course de quelques secondes et un brillant exemple des talents et du courage incroyables de Lewis.

Hamilton n’était pas le seul pilote Mercedes en difficulté à la fin de la course alors que le pneu de Valtteri Bottas passait dans l’avant-dernier tour.

Cela a forcé le Finlandais à chercher du caoutchouc frais et il a terminé en dehors des points.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a révélé qu’il était rapidement à la radio pour Mercedes et McLaren alors que Carlos Sainz avait eu un échec similaire, disant aux deux équipes de dire à leurs pilotes de ralentir.

«En fait, j’ai sauté à la radio vers les deux équipes et les trois voitures et je leur ai demandé de ralentir immédiatement», a déclaré Masi, «efficacement pour minimiser l’impact à la fois sur eux-mêmes, mais surtout sur tout le monde autour d’eux.

«C’était un appel immédiat qui est passé du contrôle de course à chacune des équipes individuellement.»

La victoire de Hamilton était sa troisième de cette saison, donnant au Britannique un avantage de 30 points sur Bottas dans la course au titre mondial 2020.

