Les flèches d’argent, désormais noires, ont imposé leur loi aujourd’hui sur le tracé du Circuit de Barcelone-Catalunya. Si le matin c’est Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur temps, dans l’après-midi c’est son coéquipier Lewis Hamilton qui a remporté la médaille.

Même ainsi, le meilleur temps a été celui du Finlandais, avec un 1: 16,785, contre 1: 16,883 pour Hamilton. Aucun autre conducteur n’a pu descendre à 1 minute et 16 secondes. Le plus proche était Max Verstappen, avec un temps de 1: 17,7 dans les deux sessions.

L’une des inconnues à isoler était la performance et le comportement des pneus, qui tout au long du week-end seront confrontés à des températures très élevées jamais vues auparavant dans un Grand Prix d’Espagne, comme il se déroule normalement en mai.

Comme tout le monde s’y attendait, le composé le plus souple sélectionné par Pirelli pour le GP s’est avéré être le plus rapide, avec lequel les meilleurs temps de la journée ont été obtenus. En outre, certains ont essayé d’exécuter des simulations pour résoudre le problème de la durabilité des composés. Quelques autres pistes ont été laissées et, tout indique que dimanche il y aura deux arrêts garantis.

Si nous parlons d’événements plus inattendus, il faut parler de la quatrième position de Daniel Ricciard. Renault essaie de faire ses devoirs, mais la vérité est que la formation française est loin d’émerger dans le classement des constructeurs. Bon début pour eux et pour l’Australien, qui a déjà avoué lors d’une conférence de presse hier qu’il lui fallait un bon résultat pour se motiver.

L’apparente renaissance de Haas a été tout aussi surprenante. Bien que rien n’ait encore été dit ou fait, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont plus convaincu qu’à d’autres occasions. Le Français, en effet, a terminé sixième ce matin et cinquième cet après-midi, résultats remarquables compte tenu du fait qu’il est le dernier au classement général du championnat, tandis que Haas est avant-dernier chez les constructeurs.

La Scuderia Ferrari a placé les deux voitures en quatrième et cinquième place ce matin, mais cet après-midi, Charles Leclerc a terminé sixième et Sebastian Vettel douzième. Une performance quelque peu déconcertante celle de l’équipe italienne, bien que bien meilleure que celle de son principal rival pour la troisième étape du championnat du monde des constructeurs, McLaren.

Les gars de Woking sont passés inaperçus aujourd’hui. Le pilote local, Carlos Sainz, a signé le septième meilleur temps cet après-midi, même s’il était ce matin hors du «top 10». L’Espagnol est dans sa boîte depuis un moment, les mécaniciens essayant de maintenir le MCL35 en parfait état. Lando Norris n’a pas non plus réussi à se hisser en tête du classement de la journée.

Demain à 12h00 à Barcelone débutera la troisième et dernière session d’essais gratuits puis à 15h00 le classement du Grand Prix d’Espagne avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Heures dans tous les pays.

Voici les moments de la session:

GP d’Espagne – Tests gratuits 2

Pos.

Pilote

Équipe

Nac.

Temps

Écart

Se tourne

un événement

une

L. Hamilton

Mercedes

GBR

1: 16 883

-.—

12

deux

V. Bottas

Mercedes

FIN

1: 17,170

+0,287

Onze

3

M. Verstappen

Taureau rouge

HOL

1: 17 704

+0,821

9

4

D. Ricciardo

Renault

AUS

1: 17 868

+0,985

9

5

R. Grosjean

Haas

FRA

1: 18,133

+1 250

16

6

C. Leclerc

Ferrari

LUN

1: 18.147

+1 264

12

7

C. Sainz

McLaren

ESP

1: 18,214

+1 331

14

8

S. Pérez

Point de course

MEX

1: 18,293

+1 410

Onze

9

E. Ocon

Renault

FRA

1: 18.303

+1 420

quinze

dix

P. Gasly

AlphaTauri

FRA

1: 18,312

+1 429

13

Onze

L. Promenade

Point de course

CHIEN

1: 18,357

+1 474

12

12

S. Vettel

Ferrari

ALE

1: 18,404

+1 521

13

13

A. Albon

Taureau rouge

TAI

1: 18,491

+1 608

Onze

14

L. Norris

McLaren

GBR

1: 18,506

+1 623

16

quinze

D. Kvyat

AlphaTauri

RUS

1: 18,642

+1 759

12

16

K. Magnussen

Haas

VACARME

1: 18 761

+ 1 878

12

17

K. Räikkönen

Alfa Romeo

FIN

1: 18 900

+2 017

14

18

A. Giovinazzi

Alfa Romeo

ITA

1: 18,964

+2 081

14

19

N. Lafiti

Williams

CHIEN

1: 19,155

+2 272

quinze

vingt

G. Russell

Williams

GBR

1: 19 872

+2 989

17

Observer:

* Heures dans tous les pays