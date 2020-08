Date publiée: 9 août 2020

Lewis Hamilton a été «vraiment sous le choc» que Mercedes a tant lutté avec la gestion des pneus lors du Grand Prix du 70e anniversaire.

Hamilton cherchait une quatrième victoire consécutive en 2020 et une huitième victoire en carrière en Formule 1 à Silverstone, mais lui et son coéquipier Valtteri Bottas n’avaient tout simplement aucune réponse à la stratégie alternative de Red Bull avec le victorieux Max Verstappen.

Les cloques sur les composés moyens et durs étaient clairement visibles pour tous sur les Mercedes W11 et Hamilton, qui parvient toujours à détenir une avance de 30 points au Championnat du monde avec sa finition P2, était tout simplement impuissante à l’empêcher de se produire.

«C’était une course tellement difficile», a déclaré Hamilton dans le paddock de Silverstone.

«J’adore les défis, mais c’était juste un défi inattendu. Lors de la dernière course, nous avions des problèmes de sous-virage, des pneus avant cloqués et épuisés et ce week-end, c’est le contraire.

«L’arrière gauche [this time] et je ne pouvais rien faire. J’ai essayé d’aller lentement dans les virages pour le sauvegarder, mais cela ne fonctionnait tout simplement pas.

«C’était un vrai choc. Je n’ai pas pu attaquer Valtteri alors qu’il s’éloignait, mais j’étais vraiment reconnaissant dans le deuxième relais d’avoir pu prolonger [it].

«Je pensais que je devrais rester à l’écart, mais je savais que je n’aurais pas pu égaler les temps de Max à la fin, alors il m’aurait probablement rattrapé.

«Et le pneu a peut-être explosé. Si l’arrière part, c’est une collision contre le mur, donc c’était une bonne décision de l’équipe [to pit again]. »

TOUR 12/52 À bord avec Hamilton… l👀k à ces pneus # F170 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/8XQ0P4AnDK – Formule 1 (@ F1) 9 août 2020

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une raison pour laquelle Mercedes avait plus de difficultés avec les pneus que d’autres, Hamilton a répondu: «Pas que je sache pour le moment.

«Mais je suis sûr que l’équipe travaillera aussi dur que possible, car nous n’avons jamais eu cela auparavant.

«J’imagine que le plus probable est évidemment que Pirelli était aux prises avec des pannes de pneus la semaine dernière.

«Alors, le week-end et le week-end, ils ont simplement fait monter les pressions de plus en plus. Ce sont des ballons maintenant, ce sont les pressions les plus élevées que nous ayons jamais eues sur une piste comme celle-là.

«Je ne serais pas surpris si c’était une chose pour nous. Mais je ne sais pas si quelqu’un d’autre a eu du mal avec des cloques comme nous l’avons fait, alors c’est quelque chose que nous allons examiner.

«Certainement inattendu d’avoir les cloques aussi hardcore que nous l’avons vécu.

«Mais je suis vraiment reconnaissant d’avoir progressé et d’avoir réussi à me frayer un chemin tout au long de la course.

«Je pense qu’à la fin, j’ai encore eu des cloques, mais j’avais poussé assez fort pour attraper les gars.

«Ce deuxième relais, je gérais comme vous ne pouviez pas le croire. Je me débrouillais au mieux de mes capacités, mais cela n’a pas fait une seule différence à ces cloques.

«À la fin, je pilotais simplement avec un demi-pneu. Si vous regardez dans les miroirs, une moitié était chauve et l’autre était bien, donc ça tenait ensemble.

«Mais bien sûr, j’étais nerveuse que ça explose.»

