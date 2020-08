Date publiée: 13 août 2020

Lewis Hamilton se prépare à plus de problèmes de pneus à gérer pour la troisième course consécutive au Grand Prix d’Espagne.

Le sextuple Champion du Monde a gagné sur trois roues au Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir subi une crevaison au dernier tour à Silverstone et les problèmes de pneus sont restés pour la deuxième course sur le circuit emblématique où une forte dégradation et des cloques ont assuré une finition P2 derrière Max Verstappen.

Avec les températures chaudes qui devraient rester pour la sixième manche et un retour aux mêmes composés de pneus que ceux du Grand Prix de Grande-Bretagne, Hamilton pense qu’un autre défi l’attend sur le Circuit de Catalunya.

Hamilton a déclaré: «Je m’attends à cette piste, nous aurons probablement des problèmes similaires à ce que nous avons eu à Silverstone, peut-être [in the first race], peut-être, surtout s’il fait chaud, probablement. Ce ne sera peut-être pas aussi grave, mais ce sera toujours un défi.

«La sélection de pneus sera la même que celle de la première course, donc ce sera toujours un défi de taille pour nous.»

Valtteri Bottas a le même point de vue, mentionnant que Red Bull semble prendre vie dans des conditions plus chaudes.

« Je suis d’accord, donc je pense que ça va être un défi », a ajouté Bottas. «Je n’ai pas vu les prévisions mais je suppose qu’il fera chaud. Cela ressemble à Red Bull, ils sont assez forts quand il fait chaud. «

Max Verstappen, quant à lui, ne s’attend à «aucun miracle» en Espagne maintenant que Pirelli revient dans un circuit plus difficile.

Il a dit: «Nous avons passé une bonne journée [at Silverstone] mais nous pouvons aussi être réalistes; nous manquons encore un peu de rythme en qualifications, donc nous devons d’abord résoudre ce problème et bien sûr, nous revenons aux pneus plus durs à Barcelone.

«Bien sûr, nous avons vu la semaine dernière que sur ces pneus plus durs, nous sommes encore un peu en retrait, donc je ne m’attends à aucun miracle. Je sais que c’est une piste difficile avec les pneus, mais avec ces pneus durs, vous pouvez pousser un peu plus fort que ce que nous avons fait.

Verstappen a 30 points de retard sur le leader du championnat du monde, Hamilton, à l’approche de l’Espagne. Bottas est encore quatre points derrière en P3.

