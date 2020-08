Le scribe italien Renato Ronco a levé le voile sur certains des derniers développements à Maranello – dans une crise croissante – avertissant les tifosi que Ferrari semble reléguée au milieu de terrain de Formule 1 pour les prochaines années.

Ce sont quelques-uns des moments les plus sombres pour les Reds, avec deux jeunes canons du futur, Charles Leclerc et Carlos Sainz, à la tête de leurs efforts à partir de 2021 et au-delà, mais aucun véritable armement à leur disposition sous l’ère Mattia Binotto.

Beaucoup ont mis en doute la capacité, et encore moins la capacité, d’un seul homme à diriger l’équipe la plus célèbre du sport automobile, peut-être le siège le plus chaud de la gestion du sport. Avec les grands patrons de Ferrari John Elkan et Louis Camilleri invisibles, Binotto n’a pas la protection d’un Luca di Montezemolo et de toute évidence ne la recherche pas.

S’exprimant sur Pit-Talk, Ronco n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur le sort de l’équipe bien-aimée de l’Italie: «Je suis sincèrement déçu. J’ai beaucoup compté sur les capacités de Mattia Binotto au sommet de la pyramide, ou si vous préférez commander la structure horizontale du département des courses Ferrari.

«Et quand Antonio Granato m’a demandé, lors d’une édition de Pit-Talk, si le remplacement de Binotto était nécessaire vu le manque de résultats, j’ai répondu qu’il ne suffisait pas de remplacer un nom, un personnage, pour redresser la cabane, mais nous doit changer un système et créer une harmonie entre les gestionnaires des différents secteurs.

Maintenant, en analysant la situation de la direction actuelle de Ferrari, j’ai commencé à constater que Binotto est tellement centralisé qu’en plus d’occuper les postes au sommet technique et politique de l’équipe, il a également remplacé l’attaché de presse.

«Ce n’est pas pour défendre la catégorie des journalistes que je fais cette réflexion, mais il est également vrai que la communication est un aspect extrêmement important. Non seulement pour les rythmes des temps modernes dans toutes les situations, mais c’est fondamental et significatif en Formule 1: surtout dans une phase de forte difficulté comme celle actuelle pour Ferrari. Et la communication doit pouvoir le faire.

«En revanche, le bon Binotto s’est, en fait, débarrassé de ce poste (il y a deux attachés de presse, mais en réalité, ils se limitent à diffuser des communiqués de presse de routine après et pendant le Grand Prix) et il fait directement face au rencontres avec la presse et se démarque à la télévision.

«Louable, si on aime, mais exigeant: non seulement parce que cela prend un temps précieux loin des autres activités, mais en mettant notre visage dessus, il ne peut même pas faire appel au ‘peut-être qu’il a été mal interprété’ qui dans les moments difficiles peut être un sauvetage -bague.

«Mais si nous sommes honnêtes, toute cette concentration de missions suggère un excès de leadership. Et si c’était le point faible de Mattia Binotto? » questionna Ronco.