Alors que la FIA et la Formule estiment que l’interdiction des modes de soirée de qualification régnera sur l’avantage dont bénéficie principalement Mercedes dans ces moments cruciaux de la Q3, niveler le champ de la Formule 1 rendu nécessaire par l’excellence implacable des champions du monde.

On peut voir comme une plume dans leur casquette que les puissances tentent de castrer leur immense unité de puissance qui a simplement laissé leurs rivaux sans réponse pendant une grande partie de cette décennie. En d’autres termes, si vous ne pouvez pas les battre, pénalisez-les!

Mais ce dernier développement ne perturbe pas le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, qui prétend que Leiws Hamilton et Valtteri Bottas bénéficieront réellement de la directive.

S’adressant à The Race, Wolff a déclaré: «Nous ne manquons pas de performances le samedi. Nous avions jusqu’à présent une marge considérable. Nous avons eu du mal dans certaines courses où nous étions assez limités dans les modes moteurs puissants.

«Et si la Formule 1 devait interdire, en saison, certains modes de motorisation, je pense que cela nous aidera en fait en course. Parce que si vous pouvez éviter d’endommager votre unité motrice dans les quelques tours de qualification dont vous disposez en Q3, puis dans les tours impairs de la course, la mesure des dégâts diminue considérablement.

«Donc, cinq tours de mode quali non effectués nous donnent 25 tours de plus de performance en course. Nous sommes toujours très marginaux sur ce que nous pouvons extraire du groupe motopropulseur et si nous devions être limités dans les modes de qualification alors, nous serons plus forts en course », a ajouté le patron de Mercedes.

Son équipe a marqué cinq premiers départs en six courses, les a toutes remportées à une barre et leurs pilotes sont montés sur le podium dix fois sur douze possibles.