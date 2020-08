La FIA est «très confiante» qu’elle sera en mesure d’imposer une interdiction aux équipes utilisant des paramètres de moteur haute performance appelés «modes de qualification» à partir de la prochaine manche du championnat à Spa-Francorchamps.

Comme . l’a révélé la semaine dernière, la FIA a l’intention d’interdire les modes en publiant une directive technique obligeant les équipes à faire fonctionner leurs moteurs en utilisant les mêmes paramètres en qualifications et en course. Les «modes de qualification» ne sont pas adaptés à une utilisation continue sur des distances entières de course en raison de l’augmentation de la consommation de carburant qu’ils entraînent et de l’usure supplémentaire qu’ils infligent aux groupes motopropulseurs.

Le PDG de Racing Point, Otmar Szafnauer, a déclaré qu’il attendait de voir exactement comment la FIA applique l’interdiction, dont elle a notifié les équipes dans une lettre la semaine dernière.

«Je n’ai pas exploré trop profondément ce qui se passe avec les modes de qualification», a-t-il déclaré. «D’après ce que j’entends, ce sera une directive technique. Les DT ne sont pas vraiment la loi, donc je ne sais pas où cela va. »

Cependant, la directive de course de F1 de la FIA, Michael Masi, a déclaré qu’ils étaient « très confiants » qu’ils seront en mesure de faire appliquer l’interdiction « sinon nous ne serions pas allés dans la voie que nous avons. »

«Je sais que l’équipe technique en particulier a fait un travail énorme à ce sujet et a également consulté les quatre fabricants de blocs d’alimentation pour obtenir leur avis», a-t-il déclaré. «Nous sommes donc aussi confiants que possible en ce moment.

«Mais comme le disait feu Charlie Whiting, nous avons une équipe technique de 10 personnes, vous [have] un millier de personnes chez chacun des différents fabricants de PU. Mais non, nous sommes confiants. Sinon, nous ne suivrons certainement pas cette voie et ne la poursuivrons pas. »

