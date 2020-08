Les deux pilotes Haas sont sortis en Q1 après la bonne performance de l’équipe vendredi parce que leur «mode quali» n’est pas aussi puissant que leurs rivaux », selon le directeur de l’équipe Guenther Steiner.

Romain Grosjean a signé hier le cinquième temps le plus rapide des deuxièmes essais. Il est tombé au 17e rang des qualifications, une place derrière son coéquipier Kevin Magnussen, tous deux abandonnés au premier tour.

Steiner soupçonnait qu’au moins une partie de la différence était due au fait que «beaucoup d’autres personnes peuvent activer le mode quali».

«Nos pilotes ont simplement beaucoup sous-viré», a-t-il ajouté. «Kevin a dit qu’il n’avait jamais réalisé un tour propre complet, ce qui n’a pas aidé, mais que je ne m’attribuerais pas cela à cela, je pense que la performance s’est simplement éloignée d’hier à aujourd’hui.

«Déjà ce matin, le sous-virage semblait un peu incertain. C’est juste au moment où nous montons le volume que nous ne pouvons que peu monter du côté du moteur. »

La séance de qualification d’aujourd’hui a peut-être été la dernière au cours de laquelle les équipes peuvent utiliser les «modes quali» pour obtenir des améliorations de performances de leurs voitures. La FIA a l’intention de les interdire avant la prochaine manche du championnat en Belgique.

Steiner espère que cela jouera entre leurs mains. «J’espère que nous faisons un pas avec le mode moteur», dit-il. «Parce que si vous vous qualifiez là-bas, il est si difficile d’avancer dans la course parce que vous êtes tellement dans l’air sale et que l’attrition est bien plus.»

Hamilton a été rapide mais pas record, mais il admet qu’il est difficile de juger exactement de ce que les rivaux de son équipe tirent de leurs modes de qualification. « Je ne sais pas exactement ce qui va se passer parce que je ne connais pas les modes de moteur des autres personnes », a-t-il déclaré. « Je sais quelque chose, mais ce ne sont que des calculs. »

L’interdiction prévue par la FIA des «modes quali» devrait arriver juste à temps pour les courses sur les deux circuits les plus sensibles à la puissance de la F1. Cela devrait nous donner un aperçu de ce que les équipes tirent de ces modes.

Quelle que soit la puissance supplémentaire dont dispose Mercedes, ils n’ont pas été en mesure de battre le record de piste sur le circuit de Catalunya ce week-end. Ils faisaient partie des trois équipes qui ont été plus lentes sur la piste cette année qu’il y a 12 mois.

Deux équipes propulsées par Ferrari ont également été plus lentes que l’an dernier: Ferrari elles-mêmes et Haas, qui a fait le plus grand pas en arrière. Mais Alfa Romeo, qui avait été la plus lente sur toutes les pistes jusqu’à présent cette année, a finalement montré des signes de progrès. Ils étaient quatre dixièmes de seconde plus rapides que l’an dernier, et Kimi Raikkonen a emmené sa C39 en Q2.

