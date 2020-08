Les vitesses et les attentes d’Andretti Autosport pour la pole position de la 104e Indianapolis 500 présentée par Gainbridge ont grimpé sans doute dans la même mesure, alors que Marco Andretti a réalisé le tour le plus rapide sur «Fast Friday» depuis le record d’Arie Luyendyk, à 239,260 mph, le 10 mai 1996.

Vendredi, Andretti a mené les essais finaux avant les qualifications des Crown Royal Armed Forces ce week-end à l’Indianapolis Motor Speedway avec un tour de tête de 38,5454 secondes, 233,491 mi / h dans la Honda n ° 98 américaine pour béton / trottoir.

Il était l’un des 23 pilotes qui affichaient des vitesses de pointe de 230 mi / h ou plus, alors que le turbocompresseur ajouté aujourd’hui à dimanche ajoutait environ 50 à 75 chevaux de plus aux moteurs Honda et Chevrolet.

«Vendredi rapide a été bon, surtout avec la vitesse de pointe de la journée», a déclaré Andretti. «Nous semblons également bien paraître sur les vitesses sans remorquage. Même si je voulais terminer la journée avec des courses mieux que nous, et nous avons quelques choses à régler. Mais nous devons juste réussir demain et la voiture n ° 98 a assez de vitesse pour la Fast Nine.

Conor Daly a terminé deuxième aujourd’hui avec 232,337 dans la Chevrolet n ° 47 de la United States Air Force. Scott Dixon, leader des points de la série NTT Indycar et vainqueur de l’Indy 500 2008, le plus rapide jeudi, a terminé troisième avec 232,290 dans la Honda N ° 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing.

Le vainqueur de l’Indy 500 2014, Ryan Hunter-Reay, a terminé quatrième avec 232,124 dans la Honda DHL n ° 28, le meilleur tour de la journée sans remorquage aérodynamique sous un ciel ensoleillé et des températures au milieu des années 80 sur l’ovale de 2,5 milles. Spencer Pigot a complété le top cinq avec 232,116 dans la Honda Hy-Vee / Embrace Pittsburgh n ° 45.

Le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, est revenu sur la piste aujourd’hui après avoir franchi la barrière SAFER dans le virage 4 jeudi dans sa McLaren SP Chevrolet n ° 66 Ruoff Arrow. Il a terminé 25e avec 229,788.

Le premier jour de qualification a lieu de 11 h 00 à 16 h 50. (HE) samedi. Les neuf voitures les plus rapides gagneront une place dans le Fast Nine Shootout de 13h15 à 14h15. Dimanche, qui déterminera le vainqueur de la pole et la grille de départ pour les trois premiers rangs de la course dimanche 23 août.

NBC diffusera les qualifications de 15 h à 15 h. Samedi. La plate-forme de streaming NTT Indycar Series de NBC, INDYCAR Pass sur NBC Sports Gold, couvrira les qualifications de 11 h à 17 h. Samedi.

Les six pilotes d’Andretti Autosport se sont retrouvés dans le top 15 aujourd’hui, avec Andretti premier, Hunter-Reay quatrième, James Hinchcliffe septième, Alexander Rossi, vainqueur du «500» 2016, neuvième, Colton Herta 13e et Zach Veach 15e.

2006 Indy 500 Rookie of the Year Andretti a été l’un des trois pilotes les plus rapides à chacun des trois jours d’essais alors qu’il vise sa première pole et sa première victoire en Indy 500. Mais il sera le 28e des 33 voitures à faire leur première tentative de qualification samedi, alors qu’une place plus tôt dans la ligne de qualification devrait être plus avantageuse en raison de la fraîcheur de l’air et des températures de piste.

Le trio Rahal Letterman Lanigan Racing composé de Graham Rahal, Takuma Sato et Pigot a le plus profité du tirage au sort des qualifications vendredi soir. Rahal sera premier dans la ligne de qualification, suivi de son coéquipier Sato en deuxième. Pigot fera la septième tentative de qualification dans son RLL avec Citrone / Buhl Autosport.

L’activité sur piste commence à 8 h 30 samedi avec une séance d’essais de pré-qualification d’une heure divisée en deux groupes de 30 minutes