Marco Andretti qui a mis son # 99 Andretti-Herta Autosport & Curb-Agajanian Dallara (ouf!) En pole pour l’Indianapolis 500 de ce dimanche m’a forcément fait penser à son grand-père Mario, et une voix à l’intérieur m’a suggéré qu’il est probablement THE GOAT et nos lecteurs devraient savoir.

Adolescent à l’époque, Ronnie Peterson était mon homme. Il a, sans question ni réticence, adhéré aux ordres de l’équipe, tenant la position quand on le lui dit, ce qui a permis à Mario de remporter finalement le titre mondial de Formule 1 1978.

La tragédie, c’est qu’à la fin de la saison, le Super Suédois a succombé à des blessures un jour après un accident qu’il a subi lors d’un départ chaotique du Grand Prix d’Italie à Monza. Auparavant, il jouait le rôle du numéro deux, gardant plusieurs fois sa poudre sèche, même plus rapide que son coéquipier.

C’est ainsi que les gars ont roulé à l’époque, honorant le respect et les hommes de parole. Le chauffeur d’Örebro «savait» que son heure viendrait parce que cela faisait partie du plan avec Colin Chapman. La deuxième année de l’accord Lotus serait une période de récupération pour Ronnie. Mais hélas cette année n’est jamais venue.

Je me souviens qu’au moment de la transaction, il était de notoriété publique et mal accueilli par tous; aussi il n’a fait aucune faveur à Mario. Personnellement, en tant que fan de Ronnie, je ne me sentais pas lésé, après tout Chapman avait ressuscité sa carrière après une année infructueuse avec mars 1976, suivie d’une saison décevante chez Tyrrell un an plus tard.

Ainsi, l’option Lotus en 78 était une bouée de sauvetage et Andretti avait parfaitement droit au statut sur lequel il insistait. L’Américain a remporté des points brownie avec moi cette année-là pour avoir même accepté l’arrivée de Peterson sur son territoire. Beaucoup de grands du sport ne le feraient pas.

À ce jour, Mario est conscient que le problème Peterson a été un bugbear pour certains, et a expliqué lors d’une interview avec Damien Smith à Goodwood en mars de cette année: «Je connaissais Ronnie depuis longtemps, et je savais qu’il était un un gars honorable, mais c’est vrai que j’étais loin d’être ravi quand Colin a suggéré que Ronnie revienne chez Lotus.

«J’avais le sentiment que j’avais joué mon rôle en ramenant l’équipe au premier rang, et j’ai également estimé que 1978 me donnerait ma meilleure chance de remporter le titre. Je ne voulais rien qui gâche ça. Ronnie était un pilote de course fantastique. L’homme était un pilote numéro un, rien d’autre. Il me semblait ridicule qu’un gars avec ses capacités et son expérience doive accepter les restrictions d’un numéro deux.

«En même temps, j’avais fait part de ma position à Colin. L’accord était que si les deux voitures roulaient à l’avant sans problème, alors je devais gagner. Ronnie l’a accepté lorsqu’il a signé son contrat. Plus important encore, il a donné sa parole », se souvient Mario.

Donc, avec cette pierre hors de ma chaussure …

Passons à la revendication THE GOAT. Pour clarifier, pas LA CHÈVRE F1, ni LA CHÈVRE USAC / CART / INDYCAR – plutôt simplement LA CHÈVRE Racing Driver.

Nous savons tous que la triple couronne insaisissable du sport automobile a été dépoussiérée et attend un nom à graver sous celui de Graham Hill alors que Fernando Alonso tente la quête à sa manière qui fait la une des journaux.

Mario aurait le droit de ne jamais répéter les siennes Triple Crowns, par exemple, qui remportera un jour l’Indy 500, la Daytona 500 et un Grand Prix à Monza. Personne!

En fait, ajoutez à cela une victoire de catégorie 1995 aux 24 Le Mans et vous avez une couronne quadruple unique moulée dans la pierre; puis lancez le 1969 Pikes Peak, Dirt Midgets et vous avez une légende dont les exploits et les exploits de course ne seront plus jamais répétés.

Mario mérite donc bien l’accolade du plus grand pilote de course automobile de tous les temps.

Je peux également ajouter en guise de remarque, le premier Grand Prix auquel j’ai assisté avec ma famille était le Grand Prix d’Afrique du Sud de 1971 – assis sur des tribunes en béton entre Crowthorne et Barbecue.

Le gagnant: Mario Andretti dans une Ferrari! Dois-je en dire plus?

Pour clore mon cas, un résumé de Mario-Stats à considérer:

52 victoires en Indy Car (USAC et CART) 12 victoires en Formule 1 (FIA) 9 victoires en Sprint en voiture (USAC) 9 victoires en Midget (ARDC, NASCAR et USAC) 7 victoires en Formule 5000 (SCCA / USAC) 7 victoires en World Sports Car (FIA) 5 victoires en Dirt Track (USAC) 4 victoires midget trois quarts (ATQMRA) 3 victoires IROC 2 victoires en stock car (NASCAR et USAC) 1 course hors championnat

Et quelques statistiques de carrière:

Quatre fois champion national Indy Car (1965, 1966, 1969, 1984) Champion du monde de Formule 1 (1978) Vainqueur de Daytona 500 (1967) Vainqueur d’Indianapolis 500 (1969) Trois fois vainqueur de la pole d’Indianapolis 500 (1966, 1967, 1987) Pikes Vainqueur de Peak Hill Climb (1969) Trois fois vainqueur des 12 Heures de Sebring (1967, 1970, 1972) Champion national de l’USAC sur piste de terre battue (1974) Champion de l’International Race of Champions (IROC) (1979) Seul pilote à être nommé Pilote de l’année en trois décennies différentes (1967, 1978, 1984) Nommé Conducteur du quart de siècle (1992) par le vote des anciens Pilotes de l’année et 12 journalistes Nommé Conducteur du siècle par l’Associated Press (10 décembre 1999) Nommé Conducteur américain de la Century by RACER magazine (janvier 2000) Leader de tous les temps en pole positions Indy Car remportées (67) Leader de tous les temps en Indy Car (7595) Leader de tous les temps dans les départs de courses Indy Car (407) Leader de tous les temps en fil de fer -to-wire victoires Indy Car (14) Deuxième de tous les temps dans les victoires Indy Car (52) Seul pilote à avoir remporté des courses Indy Car en quatre décennies sVainqueur le plus ancien de l’histoire de l’Indy Car, avec une victoire en 1993 à Phoenix à 53 ans Seul pilote à avoir remporté l’Indy 500, Daytona 500 et le championnat du monde de Formule 1 De 1961 à 2000, a participé à 879 courses, a remporté 111 victoires et 109 pôles (toutes formes confondues du sport automobile)

Je repose mon cas.