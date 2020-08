Date publiée: 22 août 2020

L’ancien pilote de Formule 1 Max Chilton espère réussir le «clou» de sa carrière en remportant l’Indianapolis 500.

Le joueur de 29 ans a passé deux ans en Formule 1 avec les arrières Marussia entre 2013-14, sans marquer de point en 32 départs.

Depuis lors, il s’est tourné vers la série IndyCar et, en 2017, il a failli remporter le joyau de la couronne du calendrier de la série, à savoir l’Indy 500.

Menant la course pendant 50 tours, Chilton serait dépassé par son compatriote ancien pilote de F1 Takuma Sato à sept tours de la fin. Sato a remporté la course, tandis que Chilton a été contraint de se contenter de la quatrième place.

Mais trois ans plus tard, Chilton est à nouveau à la poursuite de ce «moment fort de sa carrière» avec l’équipe Carlin.

«C’est le plus grand événement sportif de course unique au monde», a-t-il déclaré à la BBC.

«Il y a un dicton selon lequel la course choisira le vainqueur et il faut espérer que quelque chose se mettra en place et que les étoiles s’aligneront. Peut-être qu’il se mettra en place.

«Est-ce que gagner changerait ma vie? Je ne sais pas, mais cela changerait définitivement mes sentiments pour ce que je voulais faire. Cela ferait de moi un être humain globalement plus satisfait, car j’ai accompli quelque chose que j’ai décidé de faire.

«Ce serait certainement le point culminant de ma carrière – maintenant et probablement à l’avenir aussi.»

Indianapolis 500 2020, c’est parti! Après un bref problème l’année dernière, ce chef-d’œuvre de @JasonFowlerJLF n’a pas été utilisé, alors prenez-en 2 ici.

J’ai hâte de commencer. @ CarlinRacing @GallagherGlobal # indy500 pic.twitter.com/pDFTlFFHVp – M A X Chilton (@maxchilton) 10 août 2020

Partir du 30e n’aidera pas les chances de Chilton, mais étant venu si près de goûter le lait que le vainqueur de la course a l’habitude de boire, il a désespérément besoin de ne plus le «ravir».

«En 2017, à 40 tours, Fernando Alonso était en train de gagner», se souvient-il.

«J’étais un tour dans la voie des stands à cause d’un drapeau rouge, après un terrible accident pour Scott Dixon, puis au 80e tour j’étais en tête, donc ça peut faire demi-tour très rapidement.

«Je menais plus de tours que quiconque et j’étais super cool – c’était la course la plus facile de ma carrière. Je suis sorti devant, ma voiture était stupidement rapide, personne ne pouvait me toucher, alors je me suis concentré sur le plat et à chaque virage. J’ai conduit pendant plus d’une heure.

«J’ai l’impression d’avoir légèrement goûté au lait et que quelqu’un me l’a arraché, alors je veux vraiment avoir cette chance à nouveau, espérons-le plus tôt que tard.

«Le recul est une chose merveilleuse. «Je crois honnêtement que si certaines choses avaient changé ce jour-là et que différentes personnes m’ont aidé, j’aurais pu gagner cette course, pas de problème.

«J’ai fait un excellent travail, j’ai mené pendant 50 tours, j’ai assez bien défendu et j’ai commis une petite erreur où j’ai perdu l’avant et j’ai dû faire un ascenseur, et Helio Castroneves a juste contourné l’extérieur de moi.

«Si je n’avais pas eu à faire cet ascenseur, j’aurais probablement été champion ce jour-là, mais c’est ainsi.

«La chose la plus difficile dans le sport automobile est de passer devant. J’adorerais être à nouveau dans cette position. J’ai aimé diriger et la bonne chose est que cela m’a donné l’expertise nécessaire pour savoir quoi faire la prochaine fois à ce poste.

Comme toutes les courses de Formule 1 jusqu’à présent en 2020, l’Indy 500 se déroulera sans fans sur l’Indianapolis Motor Speedway.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.