L’ancien directeur technique de Ferrari, Ross Brawn, a déclaré que le vainqueur du 70e anniversaire, Max Verstappen, lui rappelait le grand Michael Schumacher.

Brawn a dirigé les sept championnats du monde de Schumacher avec Benetton (1994 et 1995) et Ferrari (2000-04) et était chef d’équipe chez Mercedes lorsque l’Allemand a fait son retour de 2010-2012.

La victoire de Verstappen pour Red Bull l’a porté à la deuxième place du championnat après cinq courses, derrière le six fois champion Lewis Hamilton, et a mis fin à la domination de Mercedes.

«Max était tout simplement sensationnel à Silverstone. Il me rappelle Michael Schumacher à bien des égards. Lorsque vous écoutez sa radio, il a clairement une capacité de réserve », a déclaré Brawn, maintenant directeur général de F1 pour le sport automobile, du pilote néerlandais.

La victoire de dimanche était la neuvième de la carrière de Verstappen.

Le joueur de 22 ans, dont le père Jos était autrefois coéquipier de Schumacher à Benetton, était déjà le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

« La limite de la voiture n’est pas la limite de Max Verstappen », a déclaré Brawn sur le site officiel de la F1.

«Il est capable de ressentir la subtilité de la voiture et de répondre parfaitement. Je me souviens des débuts de Max en Formule 1 où sa vitesse était claire – il est maintenant devenu un pilote de course exceptionnel.

«J’ai adoré sa radio, en particulier quand il a dit qu’il ne voulait pas« conduire comme une grand-mère »lorsque l’équipe lui a demandé de gérer ses pneus. Cela montre une grande confiance et une relation dans l’équipe, qui est très forte.

Nico Hulkenberg a également fait sa marque en tant que remplaçant de Sergio Perez de Racing Point après que le Mexicain ait contracté le COVID-19.

L’Allemand expérimenté, abandonné par Renault l’année dernière, est parti troisième et a terminé septième, mais Brawn a révélé à quel point la carrière de l’Allemand aurait pu être différente.

«Je l’ai presque signé il y a des années, lorsque j’étais responsable chez Mercedes. Si Lewis n’avait pas rejoint Mercedes quand il l’a fait, Nico était notre prochain choix », a-t-il déclaré.

«J’ai toujours énormément respecté Nico en tant que pilote. C’est un pilote très fort qui devrait être en Formule 1. »