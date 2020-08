Date publiée: 3 août 2020

Max Verstappen a déclaré qu’il finirait probablement par «compter les moutons» au Grand Prix du 70e anniversaire, qui se tient également à Silverstone.

Des crevaisons de pneus soudaines lors des étapes finales du Grand Prix de Grande-Bretagne ont fourni une véritable secousse d’excitation et de buzz pour la deuxième partie du double en-tête de Silverstone ce week-end, en particulier avec les sélections de pneus qui devraient être encore plus souples que ce qui était proposé pour le première course.

Mais le pilote Red Bull, qui avant le chaos du dernier tour courait une course très solitaire en P3, ne se réjouit pas particulièrement de l’événement, bien qu’il ait presque été le vainqueur du choc alors que Lewis Hamilton a rampé sur l’arrivée avec trois roues.

«Je ne pense pas que cela changera beaucoup», a déclaré Verstappen aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si la situation des pneus lui redonnait un nouvel espoir avant la deuxième course de Silverstone.

«Je pense que tout le monde finira probablement par faire deux arrêts, mais aussi pour moi, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements dans ma façon de conduire. Je vais donc probablement compter quelques moutons à côté de la piste. «

C’est vraiment arrivé, non? 🤯 Toujours en train de traiter ces derniers tours fous dimanche! #BritishGP 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/8C2ABdNNTj – Formule 1 (@ F1) 3 août 2020

Le pessimisme de Verstappen vient du fait que Mercedes, dans des circonstances normales lorsque ses pneus ne sautent pas soudainement, sont sur une autre planète par rapport à leurs rivaux les plus proches.

Verstappen a ajouté: «L’écart est si grand, allez! Vous en trouvez peut-être un dixième ou un et demi, d’accord, nous sommes un peu plus proches, mais ce n’est pas assez proche.

«J’essaye mais ce n’est pas possible pour le moment. Il faut être réaliste. Je veux dire que vous pouvez rêver, et vous pouvez espérer, mais je pense qu’il est bien plus important d’être réaliste, car c’est ainsi que vous avancez.

«Si vous continuez à rêver de ces chances, cela n’arrivera pas. Nous devons juste continuer à travailler.

Hamilton, quant à lui, se prépare à un autre défi sérieux alors qu’il cherche à prolonger ce qui est déjà un énorme avantage de 30 points en tête du classement du Championnat du monde.

«Un pas plus doux sera un défi pour nous tous et il ne fait aucun doute que nous nous déplacerons tous à au moins deux arrêts», a déclaré Hamilton.

«Et évidemment, nos voitures sont beaucoup plus rapides cette année, nous utilisons les mêmes pneus que l’année dernière, ils n’ont pas été en mesure de développer un meilleur pneu pour faire face aux forces de cette saison.

«Ce sera donc un défi sérieux, je pense, mais tout le monde est dans le même bateau et naturellement, nous comprendrons beaucoup mieux la durée de vie des pneus et ce que nous pouvons faire pour être mieux préparés la semaine prochaine pour le jeu plus souple qu’ils apportent. «