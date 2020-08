Date publiée: 16 août 2020

Max Verstappen a réitéré ses pensées lors du Grand Prix d’Espagne et a déclaré que Red Bull devrait se concentrer davantage sur lui-même que sur Mercedes.

Verstappen, partant sur les softs, réclamait du caoutchouc frais au tout début de la course et a demandé au mur des stands s’il avait besoin de lui pour répéter ses demandes pour trouver de nouveaux médiums.

Le Néerlandais a également déclaré qu’il «ne se souciait pas» de savoir si l’arrêt le mettait dans la circulation et avait également ce qui suit à dire lorsqu’il était informé de ce qui se passait chez Mercedes.

Il a dit: «Que diriez-vous de nous concentrer uniquement sur notre course, d’abord, pour un départ au lieu de regarder Lewis? Parce que clairement sur le pneu souple, nous n’étions pas aussi rapides qu’eux. Alors pouvons-nous simplement nous assurer que nous faisons notre travail et les laisser faire leur travail? »

Verstappen, qui a ensuite divisé les voitures Mercedes en P2 et conserver la P2 au Championnat du monde, a été un peu coché après ce commentaire et on lui a dit de «garder la tête baissée» – mais c’est un commentaire il se tient toujours prêt.

« Lors du premier relais, je me débattais juste avec mes pneus à la fin », a déclaré Verstappen à Sky F1 dans le paddock.

«Je voulais juste faire un pit. Je pense que nous ne devrions pas vraiment nous tourner vers les voitures Mercedes et nous devons faire notre stratégie. Mais ensuite, nous avons dénoyauté et sommes montés sur le pneu moyen et à partir de là, tout allait bien.

«Nous étions plus lents que Lewis mais je pouvais garder Valtteri derrière, donc tout s’est plutôt bien passé.

«C’était bien de séparer les deux Mercedes. Je n’avais pas le rythme comme Lewis mais je suis content de la deuxième.

«Le départ était crucial pour devancer Valtteri, alors j’essayais juste d’aller à mon rythme.

«J’attends plus. Après le deuxième relais, j’étais satisfait de mes pneus et Valtteri ne rattrapait pas, donc je me sentais à l’aise.

«Nous essayons toujours de nous améliorer mais [Mercedes] continuez à pousser, donc nous verrons. «

Interrogé sur une perte de puissance pendant la course, Verstappen a ajouté: «Nous essayions quelques trucs avec les interrupteurs du moteur et l’un d’eux a donné un peu moins de puissance, mais nous y sommes revenus et tout était à nouveau bien.»

