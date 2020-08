Date publiée: 23 août 2020

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, était satisfait des améliorations apportées aux arrêts au stand de l’équipe en Espagne, mais a déclaré que le prochain défi était la cohérence.

Alors que Red Bull établit des temps d’arrêt aux stands ridiculement rapides, McLaren a été à l’autre bout de l’échelle cette saison.

En fait, au Grand Prix de Hongrie, McLaren s’est retrouvée en bas des temps d’arrêt aux stands les plus rapides, 0,5 seconde plus lent que Haas.

Lentement, ces temps commencent à s’améliorer, tandis que Seidl a également noté que des pannes d’équipement ont parfois freiné l’équipe cette saison.

Mais à l’avenir, le prochain défi de l’équipe est la cohérence.

« Il était important simplement, comme nous l’avons toujours fait, d’analyser en détail après chaque week-end ce qui n’allait pas avec l’équipe », a-t-il déclaré sur ..net.

«Nous avons eu des problèmes jusqu’à présent cette année. Nous n’étions pas toujours au diapason du côté de l’exécution, mais nous avions également des problèmes avec l’équipement. Et c’est quelque chose qui prend du temps à se reconstituer.

«Nous avons été rapides l’an dernier, mais nous n’avons pas été assez robustes. Nous avons fait de bons changements du côté de l’équipement au cours de l’hiver afin d’aider l’équipage à s’assurer que nous n’avons pas ces arrêts aux stands catastrophiques mais que nous perdons en quelque sorte la vitesse et la régularité, comme vous l’avez vu lors des courses précédentes.

«Nous entrons dans de nombreux détails lorsque nous faisons l’analyse avec les gars pour voir également où nous pouvons les aider. Nous l’avons fait après la dernière course à Silverstone et c’était bon de voir en fait [in Spain] que tout le travail acharné des gars était payant.

«En même temps, il n’y a aucune raison de se laisser emporter par cela. Nous savons que nous ne sommes pas aussi cohérents que nous le souhaiterions et aussi rapides que nous le souhaitons. Mais c’était vraiment une bonne étape.

McLaren aura désespérément besoin d’aiguiser ses compétences dans les stands, la troisième place du championnat des constructeurs étant toujours son objectif cette saison.

Hé, @ArrowMcLarenSP. Ces deux-là voulaient transmettre un message. 👊🇺🇸 @ CarlosSainz55 @LandoNorris pic.twitter.com/hsT6LCqa5c – McLaren (@ McLarenF1) 23 août 2020

« Je pense que le combat dans lequel nous nous trouvons, en termes de performances de voiture pure, est avec Ferrari et Renault », a déclaré Seidl à Autosport.

«Nous devons y rester réalistes. Si Racing Point peut réellement utiliser le potentiel de cette voiture dont il dispose, il est difficile de les combattre.

«Mais avec les pilotes et le niveau d’exécution que nous avons, nous avons toujours la possibilité de les combattre et de combattre un Red Bull, et c’est ce que nous visons.

«Ce combat pour P3, nous n’abandonnerons pas tant qu’il y aura une chance.»

