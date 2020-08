La Formule 1 se dirige vers le Grand Prix d’Espagne et, pour la première fois depuis l’Autriche, la domination de Mercedes ne peut être garantie.

Tout semblait se dérouler comme d’habitude lors du Grand Prix du 70e anniversaire, le deuxième week-end de course consécutif à Silverstone, avec Mercedes confortablement au sommet.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont échangé des P1 lors des séances d’essais, avant que le Finlandais ne remporte la bataille pour la pole. Pendant ce temps, Nico Hulkenberg s’est qualifié P3, à neuf dixièmes de la référence de Bottas.

Mais peu se seraient attendus à ce que la course se déroule comme elle l’a fait. Max Verstappen et Red Bull ont pris un pari courageux pour signer leur meilleur temps en Q2 sur les pneus durs pour en faire leur pneu de départ pour la course, et oh, ce pari a porté ses fruits!

Une victoire pour les livres d’histoire 📚 @ Max33Verstappen 👏🏆 # F170 pic.twitter.com/h3BR2ghDnP – Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 12 août 2020

Les Flèches d’Argent ont brûlé leurs pneus dans la course à un rythme alarmant, laissant Verstappen libre de remporter une victoire «facile» comme le disait son patron Christian Horner.

La Formule 1 a connu des températures torrides pour le Grand Prix du 70e anniversaire, et dans le passé, nous avons vu Mercedes lutter contre la surchauffe dans de telles situations, et cette année, il semble qu’ils ne peuvent pas garder leurs pneus heureux une fois que le thermomètre commence à faire des heures supplémentaires.

Des températures élevées sont à nouveau attendues au Grand Prix d’Espagne, organisé par le Circuit de Barcelone-Catalunya de 2,892 miles, nous allons donc maintenant découvrir si Silverstone n’était qu’une stratégie ponctuelle, la mauvaise stratégie au mauvais moment pour Mercedes sur le plus doux. caoutchouc, ou si les flèches d’argent ne sont pas aussi résistantes aux balles dans une course chaude.

Hamilton entame le week-end de course avec une avance de 30 points sur Verstappen dans le championnat des pilotes, donc déjà cela ressemble à une situation maintenant ou jamais pour le Néerlandais.

Il y a aussi beaucoup de pression dans le camp Red Bull du côté d’Alex Albon du garage.

Après avoir remplacé Pierre Gasly au milieu de la saison dernière et livré de bons premiers résultats, les espoirs étaient grands pour le pilote thaïlandais, mais cette année, il commence à montrer des signes de glissement dans ce genre d’ornière qui a coûté à Gasly son disque Red Bull.

L’ordre du milieu de terrain est un peu plus biaisé cette année par rapport à 2019, puisque tout le monde sauf Verstappen et la Mercedes y sont tombés, mais Albon se laisse beaucoup trop à faire un jour de course grâce à des performances de qualification inférieures aux normes.

C’était une autre excellente reprise à Silverstone alors qu’Albon passait de P9 sur la grille à terminer P5, mais il a toujours du mal à montrer tout signe qu’il peut être aussi rapide et fiable que Verstappen.

Nous savons tous qu’Albon a des capacités, mais Red Bull n’est pas connu pour sa patience, et leur solide défense publique d’Albon devrait sans doute être prise avec une pincée de sel. Leur parole ne signifiait pas grand-chose dans le cas de Gasly après tout.

Le duo a connu une bonne bataille à Silverstone, et cela a presque reflété la bataille mentale qui pourrait surgir pour Red Bull si Albon ne performait pas sur le Circuit de Barcelona-Catalunya. Albon dans le Red Bull et Gasly dans l’AlphaTauri est-il une voie à suivre appropriée?

Il y a une histoire similaire de sous-performance chez Ferrari, mais dans une situation très différente.

La SF1000 n’est bien sûr pas au niveau attendu d’une Ferrari F1, mais alors que Charles Leclerc la fait fonctionner après une arrivée en P4 au Grand Prix du 70e anniversaire, son coéquipier Sebastian Vettel a beaucoup de mal.

Il quittera l’équipe à la fin de la saison, et peut-être que ce manque de motivation pourrait expliquer pourquoi son rythme par rapport à Leclerc s’est ralenti au fil de la saison.

Mais le GP du 70e anniversaire a été un creux historique pour le coureur allemand qui n’a jamais vraiment troublé le top 10 de tout le week-end.

Sebastian Vettel’in ilk viraj sonrasında attığı spin pic.twitter.com/R25zYS0k2D – Emre Baltaoğlu (@emreybaltaoglu) 9 août 2020

Pour couronner le tout, le quadruple champion du monde a commis une autre erreur non forcée, filant dans le premier tour, et à la fin a terminé P12.

Il est compréhensible que certaines rumeurs bouillonnent suggérant que Vettel ne verra pas la saison chez Ferrari, et même si cela est vrai, toutes ces erreurs et performances médiocres ne feront pas grand-chose pour impressionner Racing Point qui a pour objectif Vettel. un lecteur en 2021.

Il s’est plaint des stratégies de Ferrari, en particulier lors du GP du 70e anniversaire, tout en laissant entendre que sa SF1000 n’est peut-être pas tout à fait égale à celle de Leclerc.

Dans tous les cas, il aura un nouveau châssis pour le Grand Prix d’Espagne, donc c’est un début.

À Racing Point, il serait facile d’oublier la course, tel est le drame causé par la décision de la FIA sur leurs conduits de frein.

Sont-ils illégaux? Non, mais la façon dont ils les ont amenés sur le RP20 est, donc il semble maintenant que l’amarrage des amendes et des points est hors du chemin, l’équipe va juste être réprimandée chaque fois qu’elle utilise les conduits de frein, c’est ce qui s’est passé à le GP du 70e anniversaire.

Donc, l’équipe les utilisera presque certainement à nouveau en Espagne, et gagnera une autre réprimande, mais Racing Point a déposé son appel contre les sanctions, tandis que Ferrari et Renault élaborent leur propre appel pour faire valoir que la sanction est trop douce.

Mais en ce qui concerne les activités sur piste, Racing Point, Renault et Ferrari semblent tous à égalité avant le Grand Prix d’Espagne, alors jetez également McLaren dans ce mélange et il sera fascinant de savoir si quelqu’un peut saisir ce meilleur de- la place de repos sur la grille, ou encore mieux s’ils le font en course. Ne comptez pas non plus AlphaTauri.

Hülkenberg espère le refaire après sa qualification en P3 à Silverstone, mais cela dépendra bien sûr du fait que l’homme habituel au volant de cette RP20, Sergio Perez, soit jugé apte à courir. Le Mexicain est évalué à 99,9% pour revenir.

Derrière ce peloton de milieu de terrain, Williams, Haas et Alfa Romeo se battent pour ne pas se détacher correctement semble-t-il.

George Russell a de nouveau atteint la Q2 au Grand Prix du 70e anniversaire, mais le rythme de course continue d’être un problème avec Russell et Nicholas Latifi qui soutiennent l’ordre à la fin de la course. Ils seront heureux de quitter Silverstone et de partir à la recherche d’un rythme de course à Barcelone.

En parlant d’équipes qui sont heureuses de quitter Silverstone, Haas mérite des éloges pour avoir essayé différentes stratégies cette saison pour compenser leur manque de performance, mais le GP du 70e anniversaire a de nouveau mis en évidence leurs difficultés.

La pénalité de cinq secondes de Kevin Magnussen pour avoir fait une déviation vers Latifi n’a certainement pas aidé, Haas ayant finalement retiré sa voiture, et la 16e place pour Romain Grosjean n’a pas contribué à améliorer l’humeur de l’équipe américaine en difficulté qui a terminé P5 au championnat des constructeurs comme récemment. comme 2018.

Et quant à l’équipe qui commence lentement à être coupée à la dérive à l’arrière, Kimi Raikkonen l’a mieux dit – Alfa Romeo est tout simplement trop «f *** ing slow» en ce moment.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.