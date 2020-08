Aucun des pilotes de réserve de Mercedes ne sera disponible pour remplacer Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas lors du Grand Prix du 70e anniversaire de ce week-end à Silverstone.

Mercedes a fait la découverte après que Racing Point, avec lequel elle partage des pilotes de réserve, a exigé un remplacement pour Sergio Perez le week-end dernier à la suite de son test positif pour Covid-19.

Les anciens pilotes de Formule 1 Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez sont les pilotes de réserve officiels de Mercedes. Cependant, Vandoorne n’était pas disponible le week-end dernier en raison d’engagements de Formule E et participe à nouveau à la série ce week-end.

Mercedes a également appris que Gutierrez est incapable de conduire pour eux car il ne se qualifie plus pour une super-licence. Racing Point a pu faire appel à Nico Hulkenberg pour pourvoir son siège vacant à bref délai.

« Je pense qu’Esteban aurait été un très bon candidat pour le siège, mais malheureusement il ne s’est pas qualifié », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, interrogé par ..

« Il y a une nouvelle règle cette année selon laquelle si vous n’avez pas couru dans une voiture de Formule 1 dans une épreuve officielle au cours des trois dernières années, vous devez avoir fait le test d’au moins 300 kilomètres. »

Gutierrez a couru pour la dernière fois en F1 en 2016. Les pilotes qui n’ont pas participé à la F1 depuis plus de trois ans «doivent être jugés par la FIA comme ayant récemment et constamment démontré des capacités exceptionnelles dans les voitures de formule monoplace», selon le Code Sportif International.

Il déclare également: «L’équipe de F1 concernée doit démontrer que le candidat a parcouru au moins 300 km dans une voiture représentative de Formule 1 de manière constante à des vitesses de course, sur une période maximale de deux jours et effectué au plus 180 jours avant la demande.»

Hulkenberg a remplacé Perez à SilverstoneWolff a déclaré: «C’est une nouvelle règle qui est entrée en vigueur cette année, que nous n’avons pas particulièrement regardée parce que nous ne pensions pas qu’un pilote de Formule 1 qui avait auparavant de solides records ne le ferait pas. se qualifier pour le lecteur.

«Mais c’était le cas avec Esteban et alors, Racing Point a opté pour l’autre option. Ce n’était pas du tout une mauvaise option pour Nico Hulkenberg. «

Gutierrez ne pourra pas faire de test approprié d’ici la prochaine course. «On peut lui donner les 300 kilomètres mais on n’est pas en mesure de le lui donner [before] le week-end prochain », a déclaré Wolff.

«Nous devons donc analyser maintenant ce que cela signifie pour nous. C’est dommage car donner une chance à Esteban est toujours agréable. Il a été un membre fort de l’équipe et un pilier solide de l’équipe.

«Evidemment, je n’espère pas qu’il soit jamais nécessaire d’avoir besoin d’un pilote de réserve, si nous lui en avions donné la chance. Mais en apparence, nous devons trouver une autre solution. »

Mercedes partage également ses pilotes de réserve avec McLaren, en plus de Racing Point.

