Le directeur technique de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que l’équipe travaillera de toute urgence sur les problèmes de pneus découverts hier afin d’éviter une répétition du Grand Prix d’Espagne de ce week-end.

Shovlin s’attend à ce que les conditions sur le Circuit de Catalunya soient aussi difficiles pour la gestion des pneus qu’elles l’étaient à Silverstone.

« Il y a un élément d’urgence ici parce que nous nous envolons [to Spain] mardi, courant vendredi. On prévoit 30 ° C, la piste sera un peu comme ça, c’est un circuit à haute énergie.

«Nous sommes donc bien conscients que si nous n’y parvenons pas, nous aurons un autre dimanche qui semble ridicule.»

Les ampoules subies par Mercedes lors de la course d’hier leur ont coûté une victoire potentielle. Les rivaux Red Bull ont été beaucoup moins affectés, et Max Verstappen a pu réviser les deux pilotes Mercedes pour gagner.

Shovlin a déclaré qu’il semble y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les performances de Mercedes n’étaient «pas assez bonnes» le week-end dernier. «Il est juste de dire que les jours les plus chauds, nous avons semblé moins compétitifs», a-t-il déclaré.

«Nous savions que la formation de cloques était un problème. Nous savions que la semaine dernière, nous en parlions aux pilotes [on Sunday] Matin. Nous connaissons le genre de températures qui se produiront à. Ce n’était donc pas une nouvelle pour nous.

«Quelle était la nouvelle pour nous [in the race] Nous étions en quelque sorte à la toute, la pire extrémité de ce problème et Red Bull semble être à la toute meilleure extrémité de ce spectre.

«C’est ce que nous devons comprendre, car il y a eu d’autres courses où tout le monde était dans le même bateau. Pourquoi sommes-nous une valeur aberrante? Pour le moment, nous n’avons pas la réponse. »

Pirelli a nommé des pneus plus durs pour la prochaine manche du championnat, ce qui pourrait permettre à Mercedes de «se cacher» de leur problème, a déclaré Shovlin.

« Si nous ne le résolvons pas, vous pouvez probablement vous en cacher un peu sur ce pneu C1 », a-t-il déclaré. «Mais nous devons toujours utiliser le pneu qui nous causait du chagrin [as Silverstone]. Cela ne résolvait pas le problème pour nous.

«Nous avons vu Red Bull, ils ne sont pas si loin de nous dans les courses, même lorsque nous regardons à notre meilleur. Je pense donc, pour être honnête, que si nous ne progressons pas, nous serons également en difficulté là-bas. C’est donc de là que vient cette urgence de la maîtriser. »

