Valtteri Bottas continuera de courir pour Mercedes en 2021, a annoncé l’équipe.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré: «Nous voyons le Valtteri le plus fort que nous ayons jamais vu cette année – en termes de performances sur piste, mais aussi physiquement et mentalement.

«Il est deuxième du championnat, a terminé la dernière saison en deuxième position et joue un rôle très important dans la performance globale de notre équipe.

Mercedes n’a pas encore confirmé si Lewis Hamilton continuera à conduire pour eux l’année prochaine. Wolff lui et Bottas sont «le couple de pilotes le plus fort en F1 aujourd’hui».

« Signer Valtteri est une première étape importante pour conserver cette force pour l’avenir », a-t-il ajouté. «Valtteri est un gars travailleur et direct qui entretient de bonnes relations avec toute l’équipe – y compris son coéquipier, ce qui n’est pas acquis lorsque les deux pilotes se battent pour le championnat.

Bottas a rejoint l’équipe de Williams en 2017, à la suite de la retraite soudaine de Nico Rosberg après avoir remporté le titre la saison précédente.

«Les dernières années ont été axées sur l’amélioration continue, travaillant sur tous les aspects de ma performance», a déclaré Bottas. «Je suis convaincu qu’aujourd’hui je suis le plus fort que j’ai jamais été, mais je peux toujours élever la barre.

Pourquoi Mercedes préfère Hamilton et Bottas à Vettel ou Russell pour 2021«Mercedes adopte la même philosophie: ils veulent toujours s’améliorer et ont toujours faim de plus.

«Depuis que je suis tombé amoureux de la F1 quand j’étais enfant, mon rêve était de devenir un jour champion du monde. Je suis dans la lutte pour le titre cette année et rester avec Mercedes me met dans la meilleure position possible pour concourir pour le titre la saison prochaine également. «

