Date publiée: 10 août 2020

Mercedes a admis que des travaux urgents étaient nécessaires sur ses problèmes de pneus pour éviter de se retrouver «ridicule» dans le Grand Prix d’Espagne.

Sur le plan logistique, ce sera le revirement le plus difficile pour les équipes de F1 de la saison à ce jour. Une seule fois auparavant en 2020, des courses ont eu lieu des week-ends consécutifs sur différents circuits – en Autriche et en Hongrie, qui partagent une frontière terrestre.

Mais Silverstone à Barcelone est un voyage plus long, comparativement plus compliqué et laisse à Mercedes moins de temps pour aborder et résoudre les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu gérer leurs pneus ainsi que le Red Bull de Max Verstappen lors du Grand Prix du 70e anniversaire.

Cela a conduit à une première victoire de l’année pour une voiture non Mercedes, Verstappen tirant le meilleur parti de sa décision de démarrer sur des pneus durs et d’être capable de faire un premier relais plus long que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sur les médiums – plus le Red Bull avait un rythme de course plus rapide.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, pense que les conditions sur le circuit de Catalunya pourraient être aussi difficiles pour la gestion des pneus qu’elles l’étaient à Silverstone avec des températures élevées au milieu de l’été.

TOUR 12/52 À bord avec Hamilton… l👀k à ces pneus # F170 🇬🇧 # F1 pic.twitter.com/8XQ0P4AnDK – Formule 1 (@ F1) 9 août 2020

Il a déclaré à .: «Il y a un élément d’urgence ici parce que nous nous envolons (vers l’Espagne) mardi, vendredi. Il devrait être 30 ° C. La piste sera un peu comme Silverstone, c’est un circuit à haute énergie.

«Nous sommes donc bien conscients que si nous n’y parvenons pas, nous aurons un autre dimanche qui paraît ridicule.»

Shovlin a révélé qu’il semble y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les performances de Mercedes n’étaient «pas assez bonnes» dans la deuxième course de Silverstone.

«Il est juste de dire que les jours les plus chauds, nous avons semblé moins compétitifs», a-t-il déclaré.

«Nous savions que les cloques étaient un problème. Nous savions que la semaine dernière, nous en parlions aux pilotes dimanche matin.

«Ce qui était nouveau pour nous (en course), c’est que nous sommes en quelque sorte à la pire extrémité de ce problème et Red Bull semble être à la meilleure extrémité de ce spectre.

«C’est ce que nous devons comprendre car il y a eu d’autres courses où tout le monde était dans le même bateau. Pourquoi sommes-nous une valeur aberrante? Pour le moment, nous n’avons pas la réponse. «

Pirelli a nommé des pneus plus durs pour la prochaine manche du Championnat du Monde, ce qui pourrait permettre à Mercedes de «se cacher» de leur problème, a déclaré Shovlin.

« Si nous ne le résolvons pas, vous pouvez probablement vous en cacher un peu sur ce pneu C1 », a-t-il déclaré. «Mais nous devons toujours utiliser le pneu qui nous causait du chagrin (à Silverstone). Cela ne résolvait pas le problème pour nous.

«Red Bull n’est pas si loin de nous dans les courses, même lorsque nous regardons à notre meilleur. Je pense donc, pour être honnête, que si nous ne progressons pas, nous serons également en difficulté là-bas (Barcelone). C’est donc de là que vient cette urgence de la maîtriser. »

