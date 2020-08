Mercedes espère qu’une baisse des températures sur le circuit de Catalunya lors de la course d’aujourd’hui augmentera ses chances de victoire.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont verrouillé la première ligne de la grille pour le Grand Prix d’Espagne. Cependant, les essais de vendredi ont laissé l’équipe inquiète Max Verstappen, qui s’est qualifié troisième, pourrait être une menace pour la victoire si son Red Bull est capable de faire durer ses pneus beaucoup plus longtemps dans des conditions chaudes.

« Si nous regardons vendredi, il n’y a pas suffisamment de données pour avoir une bonne idée de si nous sommes légèrement en avance, légèrement en retard si nous avons une meilleure dégradation ou qui peut aller plus loin de nous et de Verstappen », a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes. .

La course de cette année se déroule en août au lieu de mai. Les conditions plus chaudes en feront un appel limite si les équipes doivent faire deux arrêts ou peuvent s’en tirer une seule fois, dit Shovlin.

«C’était une course à un arrêt assez marginale l’an dernier. Maintenant, nous avons une piste plus chaude et honnêtement, nous n’avons pas vraiment assez d’informations pour savoir combien de temps nous pouvons faire ce premier relais.

«Mais c’est vraiment compliqué par le fait que la piste est à environ 50 degrés centigrades tout le temps, semble-t-il. Cela va toujours être difficile.

«Ensuite, vous ajoutez cela à la façon dont le tracé du circuit est ici, où il y a beaucoup de virages rapides et à haute énergie qui mettent de la température et puis vous obtenez le secteur trois où il y a beaucoup de traction, il travaille juste constamment à l’arrière. pneus.

«C’est l’une de ces courses où nous n’allons pas nous lancer avec un plan fixe consistant à« créer autant d’écart avant le 16e tour, puis nous déclencherons des arrêts ». Nous allons y entrer et le premier travail consiste à déterminer, pouvons-nous le contrôler et créer un peu de tampon ou sommes-nous complètement en mode défensif? «

Shovlin pense que les équipes n’opteront probablement pour une stratégie à guichet unique que si elles peuvent utiliser le composé moyen pour le deuxième relais, en raison des mauvaises performances des pneus durs.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Je pense que la façon dont les gens se retrouvent sur un point unique ici, c’est qu’ils continuent juste et et s’ils sont si loin sur le pneu tendre, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout avec le moyen », a-t-il déclaré. «Les guichets uniques en découleront.

«Je ne pense pas que quiconque se lancera dans la course avec une impulsion absolue sur ce guichet unique. Et dès que vous devez commencer à gérer de plus en plus, vous perdez du temps et vous feriez peut-être mieux de faire les deux étapes.

«Mais il y aura un point, ce sera peut-être un peu plus nuageux, vous pourriez voir une image différente, et si les gens sont toujours forts, plus de 20 tours dans la course, alors c’est peut-être quelque chose qu’ils commencent à penser ‘pouvons-nous aller assez loin pour que cela devienne une réalité? »

Dimanche devrait être plus nuageux que prévu. Les températures sur la piste étaient de 33 ° C pendant la course matinale de Formule 2. Shovlin dit que des conditions plus fraîches aideront Mercedes.

«Il est certain que toute réduction de température n’apportera que des avantages là où nous étions. Il sera plus facile de s’occuper d’eux, ils iront plus loin et tout. Nous allons donc surveiller cela. »

La décision de Red Bull de démarrer Verstappen avec le même composé de pneus tendres que Mercedes pourrait également jouer entre leurs mains, a-t-il ajouté.

«Notre vie est probablement un peu plus simple que Verstappen est sur le même pneu de départ que nous. Nous avons pensé qu’ils pourraient opter pour le support, bien que passer par le support ici ne soit pas simple, vous avez beaucoup moins de prise sur celui-là.

«Mais ce serait potentiellement plus gênant car ils [would have had] l’opportunité de faire ce qu’ils ont fait à Silverstone et de compenser sur le premier relais s’ils ont une bonne dégradation. «

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: