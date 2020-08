Mercedes et Lewis Hamilton ont réaffirmé qu’ils étaient l’équipe et le pilote à battre tout en gardant beaucoup de rythme lors des essais finaux du Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone.

En tête des feuilles de temps avec un meilleur tour de 1: 26,621, Hamilton avait 0,163 seconde d’avance sur son coéquipier Valtteri Bottas, mais avec plus d’une seconde de retard sur son meilleur temps dans le FP2 d’hier.

Plus encore qu’hier, la durée de vie des pneus semblait être au premier plan des préoccupations de tous, les températures légèrement plus fraîches ne faisant rien pour encourager une course plus rapide sur les tendres.

Et comme Lando Norris aurait pu le montrer en terminant troisième, à 0,581 seconde de la Mercedes de Hamilton, le pneu moyen pourrait être la voie à suivre si les équipes avaient du mal à garder les tendres en vie dans les trois secteurs d’un tour rapide.

En dehors des trois premiers, Nico Hulkenberg, quatrième, a poursuivi sa trajectoire ascendante, devançant de 0,007s son coéquipier de Racing Point, Lance Stroll.

Charles Leclerc était sixième pour Ferrari, devant les Red Bulls de Max Verstappen et Alexander Albon, même s’il faut mentionner que Verstappen avait des problèmes de circulation qui l’ont empêché de réaliser un tour plus rapide.

Esteban Ocon et Carlos Sainz complètent le top 10, ce dernier devant presque exactement une seconde sur le leader.

Pierre Gasly et Daniil Kvyat d’AlphaTauri ont terminé 11e et 12e, devant Sebastian Vettel de Ferrari, qui a quelque peu rattrapé le temps de piste perdu hier à cause d’un problème de moteur.

P3 en FP2, Daniel Ricciardo a été incapable de maintenir son rythme ce matin, terminant 14e, mais à seulement 0,004s de l’ancien coéquipier Vettel, et 0,261s devant Romain Grosjean en P15.

Le couple Williams de Nicholas Latifi et George Russell est venu ensuite, suivi de l’Alfa Romeos d’Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen.

Kevin Magnussen était le dernier de Haas, le seul pilote à deux secondes du temps le plus rapide.