Date publiée: 9 août 2020

Valtteri Bottas a déclaré que Mercedes avait été surprise en train de «dormir» par Red Bull alors que la séquence de victoires de l’équipe se terminait au Grand Prix du 70e anniversaire.

Les Silver Arrows avaient remporté les quatre courses depuis que la saison 2020 révisée avait finalement débuté en juillet et étaient sur le point de prolonger cette manche gagnante à cinq avec Bottas et Lewis Hamilton alignés 1-2 sur la grille de Silverstone.

Mais les discussions sur les pneus ont de nouveau dominé la course et si ni Bottas ni Hamilton n’ont subi les mêmes explosions dramatiques que celles du Grand Prix de Grande-Bretagne, ils ont notamment eu du mal à s’occuper d’eux dans les températures plus chaudes de la piste.

Bottas a été contraint d’abandonner ses pneus moyens après seulement 13 tours et a fait une autre série de durs au 33e tour, mais a dû se contenter de la troisième place derrière le vainqueur de la course Max Verstappen, dont la stratégie de pneus alternative a porté ses fruits, et Hamilton qui est revenu deuxième.

Ce n’était pas notre journée aujourd’hui, mais c’est P2 et P3 et un double podium pour Lewis et VB! 👊 Un autre grand pas en avant dans le championnat 💪 Cette méga saison 2020 @ F1 continue de porter ses fruits! pic.twitter.com/VdwtEEMy5i – Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 9 août 2020

«C’était très frustrant», a déclaré Bottas dans l’entrevue d’après-course avec Martin Brundle à Silverstone.

«Partir en pole et terminer troisième n’est pas idéal. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous dormions à un moment donné lorsque Max a réussi à prendre de l’avance et que notre stratégie était loin, loin, loin d’être idéale, donc il y a beaucoup à apprendre d’aujourd’hui, je pense.

«Bien sûr, j’essayais. Il y avait une chance de suivre Max mais dès que j’ai commencé à pousser vers la fin, les pneus se sont effondrés.

«Il y avait beaucoup de cloques dans les pneus pour nous et il semble que Red Bull n’en avait pas, donc ils avaient clairement l’avantage [on us]. »

Interrogé sur ce que c’est que de courir avec des pneus cloquants, Bottas a expliqué: «Les pneus surchauffent tout simplement, comme s’ils bouillaient, alors il n’y a que des trous dans le pneu. Ensuite, vous perdez simplement l’adhérence et une fois que vous commencez à avoir ces cloques dans ce pneu particulier, vous perdez l’adhérence dans les virages et allez de plus en plus lentement.

« Nous continuerons, mais ce fut une journée décevante. »

Bottas est tombé à la troisième place du classement du Championnat du monde, Verstappen étant désormais le pilote à avoir un déficit de 30 points face au leader du Championnat du monde, Hamilton.

