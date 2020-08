Mercedes ne pourrait jamais être accusée de ne pas connaître le mantra des relations publiques «sous-promettre, sur-livrer». Aussi confortable que soit leur marge de supériorité sur l’opposition, ils ont toujours parlé à leurs rivaux.

Les commentaires du directeur de l’équipe, Toto Wolff, après les qualifications, pourraient être considérés comme davantage. Ses deux pilotes venaient de verrouiller la première ligne de la grille pour la quatrième course consécutive, mais il voit Max Verstappen, troisième sur la grille, comme «favori» de la course.

Verstappen a battu la Mercedes pour gagner à Silverstone la semaine dernière lorsque les W11 ont blister leurs pneus. Mais Wolff ne pense pas que ce problème particulier soit ce qui attend son équipe dimanche.

« La seule similitude entre Silverstone et Barcelone cette semaine est la température ambiante et la température de la piste », a-t-il déclaré. «La piste elle-même est très différente. Nous ne nous attendons donc pas au même problème de cloques que Silverstone, mais néanmoins plus de dégradation et plus de surchauffe.

«Je pense que le Red Bull maîtrise très bien ces conditions. Néanmoins, je pense que le travail qui a été fait au cours de la semaine et d’hier à aujourd’hui était bon. Je pense que nous nous sommes améliorés et c’est le plus important.

J’espère que nous pourrons lui donner une chance pour son argent, mais Max doit certainement être considéré comme le favori sur la base des longs runs d’hier.

La réserve de puissance supplémentaire que Mercedes peut exploiter pour son moteur en qualifications, qui sera bientôt interdite, sera probablement déployée sur le long terme pour en tourner un afin de garantir que Verstappen ne puisse pas les dépasser. Le plus gros souci de Verstappen à ce stade viendra des deux Racing Points à moteur Mercedes derrière lui. Leur perdre des places nuirait à ses chances de pouvoir rester assez près de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour les maintenir sous pression.

Les Racing Points à démarrage rapide pourraient poser des problèmes à Verstappen La question de la stratégie des pneus n’est peut-être pas aussi simple que d’habitude étant donné les températures plus élevées. Le pneu dur n’a pas bien fonctionné vendredi, et à moins qu’il ne fonctionne mieux sur une piste plus caoutchoutée dimanche, les équipes devront peut-être envisager de piquer deux fois. Le fait que toutes les équipes qui ont atteint la Q3 aient opté pour l’utilisation des pneus tendres montre qu’ils s’attendent à ce que ce composé puisse les amener assez loin dans la course au départ.

«Le pneu souple est assez bon pour démarrer la course», a déclaré Verstappen. «Normalement, le composé le plus mou est un peu plus délicat car il se désagrège assez rapidement. Mais je pense que tout va bien sur la piste ici. «

L’autre Red Bull partira de sa position la plus élevée pour quatre courses. Alexander Albon a déclaré que son équipe devra peut-être faire preuve d’imagination dans sa stratégie pour l’aider à dépasser les Racing Points. S’il parvient d’une manière ou d’une autre à les effacer au départ, Red Bull serait en mesure de monter une attaque à deux volets sur Mercedes, ce qui les placerait dans une position beaucoup plus forte.

Au milieu de terrain, même si aucun Renault n’est entré en Q3, ils ont au moins l’avantage de repartir avec des pneus neufs. Compte tenu de leur rythme de course soutenu, McLaren surveillera leurs rétroviseurs pour que Daniel Ricciardo et Esteban Ocon reviennent vers eux à mesure que la course avance.

Verstappen en mettra-t-il à nouveau un sur les pilotes Mercedes? Vous attendez-vous à une course à un ou deux arrêts? Partagez votre point de vue sur le Grand Prix d’Espagne dans les commentaires.

