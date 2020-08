Dans les années qui ont suivi 2014, Mercedes n’a pas eu beaucoup de faiblesses, mais celle qui se démarquera, en regardant en arrière sur cette période, est que lorsque la puissante équipe est soumise à une pression inattendue, elle peut être laissée à l’abandon et être à son plus vulnérable.

Qu’il s’agisse de stratégie, de conservatisme, peu importe – la pression équivaut à la panique pour l’équipe qui a remporté 12 titres en une douzaine d’années au plus haut niveau. Peut-être la plus grande équipe que le sport ait jamais connue.

Mais cette faille dans leur armure a de nouveau été révélée lors d’un passionnant Grand Prix du 70e anniversaire lorsque Max Verstappen de Red Bull a pris sur lui de traquer, tourmenter et finalement secouer les flèches noires.

Les archives montrent qu’une course où Lewis Hamilton et Valtteri Bottas devaient en grande partie terminer un-deux avec une voiture sensationnelle qui est facilement une seconde plus rapide que le prochain meilleur équipement sur la grille.

De nombreuses questions peuvent être posées aux Champs lorsque la chaleur (au sens propre et figuré) était allumée et comment ils ont réagi à la pression d’un Verstappen enflammé avec un Red Bull fougueux à sa disposition.

Horner et son équipe ont clairement compris cette faille et l’ont dit dans sa chronique d’après-course: «L’aspect intéressant sera à quel point il fera chaud.

«Mercedes avait une voiture dominante jusqu’à dimanche dernier, alors c’est maintenant à nous de comprendre comment nous avons pu libérer tout le potentiel de la RB16 le week-end dernier et nous assurer de rester dans le combat. Cela montre également que Mercedes peut être vulnérable si vous mettez la pression et nous devons le faire de manière cohérente.

La prochaine étape est le Grand Prix d’Espagne à Barcelone où la chaleur estivale européenne est en pleine vigueur et les prochains mois, la chaleur sera sur les sites.

Horner a ajouté: «Les courses arrivent vite et bien et le résultat de dimanche dernier nous donne de l’espoir. Lorsque nous regardions le baril d’une seconde d’écart en qualifications avec Mercedes, c’était assez démoralisant. Mais je pense que nous avons eu une meilleure voiture de course que lors des qualifications et Max en a fait un grand usage.

«Nous avons testé à Barcelone en février, ce qui semble il y a si longtemps maintenant. Ces données seront une certaine référence, mais étant donné les conditions plus chaudes que nous attendons ce week-end et les changements de voitures, tout sera très différent », a ajouté le patron de l’équipe Red Bull.