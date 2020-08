Date publiée: 6 août 2020

Lançant la saison 2020 avec un triplé de trois têtes, Guenther Steiner dit qu’il y a des «mesures en place» pour faciliter les choses pour les mécaniciens.

Alors que la saison 2020 commençait différemment, à partir de juillet seulement, les pouvoirs de la Formule 1 ont lancé trois triples têtes comme premier lot de grands prix.

Mais si c’est formidable pour les fans et encore mieux pour les comptes bancaires de l’équipe, cela pèse sur les mécaniciens.

Arrivés sur les circuits le mercredi pour commencer à se préparer pour le week-end, ils travaillent souvent jusqu’à tard le dimanche soir, voire le lundi matin.

Il y a, cependant, un couvre-feu sur toutes les pistes, les équipes ne donnant que deux jokers par saison pour briser cela.

Et cela, estime Steiner, fait toute la différence.

«Je pense qu’il y a des mesures en place», a déclaré le chef de l’équipe Haas.

«Nous avons le premier: la nuit, nous ne pouvons pas travailler, vous savez?

«Donc, les triples-têtes, les gens n’ont pas encore travaillé longtemps, ils sont fatigués et tout, mais je pense qu’ils ont neuf heures de repos chaque nuit s’ils se couchent et ne font rien d’autre.

«Je pense que nous essayons de le gérer – et FOM essaie également d’éviter les triples têtes pour le reste de la saison, sauf ceux qui sont déjà en place, donc je pense que nous devons y faire face.

«C’est une situation très anormale pour le moment. Donc, je pense qu’ils le font assez bien. »

C’est un sentiment partagé par le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

«Je pense que la vie d’un mécanicien aujourd’hui, comparée à ce qu’elle était il y a dix, 15 ans, est très différente, avec le parc fermé notamment», a déclaré le Britannique.

«Ils ont un certain temps pour s’éloigner du circuit, ce qui rend un triple en-tête beaucoup plus supportable: ils ne s’écrasent pas toute la nuit tous les soirs, trois ou quatre nuits d’affilée, ce qui est comme dans les bons vieux djays.

«Je pense donc que, bien qu’il y ait de la pression, il y a évidemment du stress, mais c’est gérable. Et ce sont tous des coureurs à la fin de la journée.

«Ils avaient tous le choix de ne pas avoir de championnat ou de faire trois, voire quatre courses d’affilée, chacun d’eux voterait pour être sur le circuit et courir.

Le pilote McLaren Lando Norris s’est mérité de nombreux fans et beaucoup de respect en postant un tweet de lui-même aidant ses mécaniciens après le GP de Hongrie.

Le Britannique a expliqué que ses mécaniciens avaient un travail plus difficile que lui et qu’il voulait «les garder dans les meilleures conditions».

« Honnêtement, c’est plus difficile pour les ingénieurs et les mécaniciens parce que ce sont les gars et les filles qui passent le plus de temps sur la piste à travailler et à voyager », a déclaré Norris via Motorsport.com.

«Il s’agit plutôt d’essayer de s’occuper d’eux et de les maintenir en bon état: en particulier les mécaniciens qui font les arrêts aux stands et ainsi de suite. Ils ont également un impact important sur les performances.

«Ce sont aussi les gars qui peuvent nous amener des dépassements et si vous avez de bons arrêts au stand, cela peut nous gagner des positions et des choses comme ça.

«Donc, il essaie de garder tout le monde dans la meilleure forme possible. Pour moi, ça va, mais c’est plus une question pour eux et j’essaie de les soigner et de les garder dans les meilleures conditions. »

