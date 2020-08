Date publiée: 23 août 2020

Vivant à nouveau dans son camping-car, Lewis Hamilton dit que cela le ramène à ses jeunes années et à «certains des meilleurs jours» de sa vie.

La saison 2020 de Formule 1 se révèle être une affaire mouvementée avec deux triples en-têtes déjà terminés.

Et par mesure de sécurité, de nombreux pilotes restent dans leur camping-car sur les circuits pendant le week-end de course, plutôt que dans les hôtels.

Mais Hamilton a en fait lancé cette tendance l’année dernière avec son camping-car personnalisé, et il adore ça.

En fait, cela le ramène à ses jours de course dans les formules juniors voyageant à travers le Royaume-Uni en camping-car, des jours qu’il a dit être parmi les «meilleurs» de sa vie.

«Quand j’étais en karting quand j’étais plus jeune et que je vivais dans un camping-car c’était très différent de celui que j’ai maintenant», raconte-t-il par GP Fans.

«Je me souviens d’avoir voyagé à travers tout le Royaume-Uni en camping-car et c’était l’un des meilleurs jours de ma vie pour être honnête.

« Celui-ci, vous ne pouvez pas voyager dedans mais il se développe et il y a – j’ai ma propre chambre et ma propre petite section privée. J’ai mon petit kit de voyage d’enregistrement que j’emporte avec moi pour pouvoir faire de la musique.

«J’ai ma PlayStation, donc je voyage avec ma configuration de jeu PlayStation, donc j’aime jouer en ligne la nuit. Le week-end dernier, j’ai joué en ligne avec Pierre Gasly. Nous avons joué à Call of Duty ensemble et parfois à Charles [Leclerc] est également disponible en ligne. Sinon, oui, vous regardez des films. »

Les équipes doivent rester dans leurs propres bulles sociales, évitant tout contact avec les autres dans le paddock, et Hamilton a déclaré qu’il partageait son camping-car avec sa physio Angela Cullen uniquement.

Son chien Roscoe est là aussi, et ce n’est pas seulement Hamilton qui profite des séances de physiothérapie.

«Je reste avec Angela, donc c’est juste moi et Angela. Elle a sa propre chambre et Roscoe dort dans le salon et j’ai l’habitude de faire de la physiothérapie le soir et Roscoe passe deuxième », a-t-il expliqué.

«Je ne vais pas avec qui que ce soit, surtout pendant cette période. L’année dernière, peut-être que si vous étiez dans un camping avec tout le monde, vous pourriez probablement faire un barbecue ensemble, mais nous ne le faisons évidemment pas maintenant. «

