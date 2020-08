Date publiée: 23 août 2020

L’ancien pilote de Red Bull Mark Webber dit que Sebastian Vettel pourrait regretter son rôle dans la saga Multi-21, mais l’Australien n’était pas non plus un «ange».

C’est à partir de 2010 que la domination de Red Bull sur la Formule 1 a commencé, pendant quatre ans, Vettel remportant les quatre championnats des pilotes proposés, tandis que Red Bull a remporté le même succès dans le championnat des constructeurs.

Bien que non officiel, Webber était clairement le n ° 2 du diplômé de la Star Academy de Red Bull, mais c’était une relation qui a été poussée à maintes reprises avant qu’elle n’implose finalement.

Le premier effondrement majeur est arrivé en Turquie après que la paire se soit écrasée alors qu’elle se battait pour la tête, un incident qui a coûté à l’équipe un doublé confortable – les médias étaient du côté de Webber, mais Red Bull a sans surprise défendu son futur champion du monde.

Et à partir de là, la controverse «Multi-21» au GP de Malaisie 2013 où Vettel a ignoré de manière flagrante les ordres de l’équipe de passer de force Webber pour la victoire, a mis fin à ce partenariat déjà rompu pour de bon.

Et à ce jour, Webber n’est toujours pas sûr que Vettel regrette ou non son rôle dans la controverse.

Mais de toute façon, Webber a reconnu qu’il n’était «pas un ange» non plus pendant leur temps ensemble chez Red Bull.

«J’étais en tête, et pour être tout à fait franc, Seb était… en quelque sorte hors de position, si vous voulez, dès les premiers appels de la course, et essayait de dégager Lewis. [Hamilton] pendant le Grand Prix », a-t-il déclaré à son compatriote ancien pilote de F1 David Coulthard sur F1 sans scénario.

«Un de mes plus grands regrets: j’aurais dû remettre mon moteur en marche [when Vettel began attacking him]. Mais instinctivement, je me dis: «Eh bien, nous devrions simplement clôturer cette course – nous n’avons que trois, quatre ou cinq tours à faire et nous nous battons les uns contre les autres et utilisons beaucoup de matériel et de machines».

«Parce qu’il était clair pour cette course en particulier que nous devrions arrêter le Grand Prix.

«Au fond, qui sait si Sebastian regrette encore à ce jour ce Grand Prix? Peut-être pas, je ne suis pas sûr. Mais écoute, je n’étais pas un ange à certains autres événements ici et là. »

Webber se retirerait de la Formule 1 à la fin de la saison 2013, tandis qu’un an plus tard, Vettel quittait Red Bull pour rejoindre Ferrari.

