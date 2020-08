Il est temps pour vous, fanatiques de F1, de vous mettre au travail avec notre dernier quiz, et c’est un défi difficile aujourd’hui. À quel point avez-vous observé les pilotes en piste?

La Formule 1 est le summum du sport automobile, et en tant que tel, de nombreux visages vont et viennent, mais les grands restent.

Donc, votre travail consiste à déterminer quels dix pilotes ont terminé ces totaux de tours dans leur carrière, nous vous avons dit que celui-ci ne serait pas facile!

Le temps est de votre côté, vous avez 10 minutes pour travailler, bonne chance!

Si vous ne pouvez pas jouer correctement ce quiz sur notre page, rendez-vous sur notre page Sporcle pour une version alternative.

