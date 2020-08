Aucune commande d’équipe est le message qui résonne du rapport d’après-course de Mercedes après que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont annexé la première ligne pour le Grand Prix du 70e anniversaire de dimanche.

Le chef d’équipe Toto Wolff sait que ses voitures sont une seconde plus rapides que toute autre chose et que les commandes d’équipe à ce stade du jeu seraient une erreur de relations publiques aux proportions majeures.

Donc, pour répondre à la question que tout le monde se pose (Valtteri et Lewis aussi, on devinerait) est: « Pas de commandes d’équipe! »

Par inadvertance ou non, Wolff a respecté les règles d’engagement après une nouvelle oblitération des qualifications du Merc un-two: « Nos deux pilotes ont faim et se battront dur pour la victoire. »

Quelle faim? Quelle difficulté? Sont les questions.

Le chef d’équipe a ajouté: «C’est un résultat très satisfaisant, en prenant les P1 et P2 avec nos pilotes aujourd’hui. Valtteri a fait un excellent travail pour battre Lewis sur sa piste à domicile et ce sera excitant de voir comment la course se déroulera demain.

« C’était bien de voir que nous avons maintenu notre avantage de rythme même dans ces conditions plus chaudes et il sera important pour nous de conserver cet avantage demain aussi », a-t-il ajouté en référence à l’écart de près d’une seconde avec leurs rivaux les plus proches, le Point de course alimenté par Merc de Nico Hulkenberg!

Il est juste de dire que les pneus plus souples et les conditions météorologiques différentes à Silverstone ce week-end ont ouvert une myriade d’options stratégiques – contrairement à il y a une semaine – qui n’ont besoin que d’un coup de chance pour arrêter ce qui devrait être des flèches noires. procession; le leur à perdre le scénario.

Après quatre tours, Hamilton mène le classement par 30 points, donc une pole perdue ici et il n’y a pas de gros problème dans le plus grand schéma des choses – les points sont distribués dimanche et il a un coussin en bonne santé sur le gars de la voiture # 77 .

Aucun pilote de course n’est un bon perdant, et encore moins Hamilton, alors quand il fait l’éloge, cela signifie que tout va bien à la maison… pour l’instant.

«Valtteri a fait un travail fantastique», a reconnu Lewis par la suite. «Il a réalisé un très bon tour quand il importait en Q3 de prendre la pole. Mon premier tour en Q3 a été bon, mais le deuxième n’a pas été vraiment génial.

«Je n’ai tout simplement pas réussi à faire les choses ensemble, j’ai commis quelques erreurs à la fin et finalement vous payez pour cela. Le changement de direction du vent a rendu les choses un peu plus délicates aujourd’hui, mais c’était la même chose pour tout le monde, donc pas d’excuses.

«Nous travaillerons dur ce soir pour voir où nous pouvons nous améliorer et vous savez que je vais tout donner pour essayer de battre Valtteri demain», a ajouté Hamilton.