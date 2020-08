Après une fin chaotique du Grand Prix de Grande-Bretagne (merci Pirelli!), Il est temps de jeter un œil aux notes des pilotes de Silverstone.

Voici comment Late Braking a évalué la première des deux courses qui se dérouleront sur le circuit emblématique.

Lewis Hamilton – 8

Avec un tour à faire, il semblait que Lewis Hamilton était sur la bonne voie pour une autre victoire de routine. Menant du début à la fin, Hamilton avait repoussé la menace de Valtteri Bottas avec un écart stable tout au long de la course.

Il s’est avéré que les pilotes Mercedes s’étaient poussés à fond et cela s’est vite retourné contre eux. Hamilton a été le plus chanceux des deux alors qu’il a rampé sur la ligne pour remporter la victoire malgré une crevaison.

Max Verstappen – 8

Une course solitaire prévisible pour Max Verstappen qui s’est trouvé beaucoup trop rapide pour les pilotes derrière mais sans le rythme pour défier le duo Mercedes.

Le recul est une chose merveilleuse et la double crevaison des Mercs aurait bien pu mener Verstappen à la victoire sans un avant-dernier tour aux stands. La course de Max pour un point a été réussie mais à cette occasion, il a cédé sept points pour l’obtenir.

Charles Leclerc – 9

Alors que l’équipier de Leclerc s’est retrouvé dans une dure bataille pour décrocher le moindre point, Leclerc a tenu bon en P4 pendant tout le Grand Prix avant de capitaliser sur la crevaison de Bottas pour lui offrir un deuxième podium de l’année.

La Ferrari est peut-être loin de là où elle aimerait être, mais Leclerc a fait un excellent travail en traînant la voiture sur deux podiums en quatre courses.

Daniel Ricciardo – 8

Pour un pilote réputé pour ses dépassements audacieux au freinage tardif, Ricciardo a démontré une autre facette de son arsenal avec une charge opportuniste en P4 en course.

Jouant un jeu patient, Ricciardo a profité du malheur des autres, dépassant les deux pilotes McLaren pour revenir à la maison P4 et égaler le meilleur résultat de Renault depuis son retour en Formule 1.

Lando Norris – 7

Parti P5, Norris a eu un début difficile pour le Grand Prix avec son coéquipier trouvant un chemin à Luffield. Au fur et à mesure que la course avançait, ce fut Norris qui était le plus rapide des deux pilotes McLaren.

Sans passer par Sainz, cela a laissé Norris vulnérable face à Ricciardo et a perdu la position, bien qu’il l’ait récupérée lorsque son coéquipier a subi une crevaison tardive.

Esteban Ocon – 7

Sans aucun doute son week-end le plus fort jusqu’à présent. Esteban Ocon a eu un peu de mal après son année hors F1, mais ce Grand Prix de Grande-Bretagne a montré des signes qu’il se rapproche de lui-même.

Ocon s’est retrouvé coincé derrière Lance Stroll pendant une grande partie du Grand Prix, mais a fini par se frayer un chemin, obtenant huit points bien mérités.

Pierre Gasly – 8

Parti juste à l’extérieur du top 10, Gasly avait l’air à portée de main avant que les arrêts de la voiture de sécurité ne déraillent sa progression, le poussant vers le bas de quelques positions.

Sans se décourager, Gasly a fait d’excellents mouvements pour entrer dans le vif du sujet avec des mouvements sur Vettel à Stowe et Stroll à Abbey se révélant être les moments forts de la course.

Alex Albon – 5

Pendant une grande partie de cette course, les points ont dû sembler un long coup pour Alex Albon, mais quelques dépassements tardifs et des problèmes de pneus pour d’autres pilotes l’ont amené à revenir en P8.

Malheureusement, c’est un autre week-end où le rythme des qualifications était ralenti et un incident précoce, que les commissaires ont jugé être la faute d’Albon, n’aidera pas son cas à conserver ce siège à long terme.

Promenade Lance – 4

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a représenté un test solide pour Lance Stroll, il est difficile de dire qu’il a fait autre chose qu’échouer à cet égard.

Avec Perez hors de combat et Hulkenberg incapable de prendre le départ, l’opportunité était là pour Stroll de prouver qu’il pouvait diriger l’équipe lorsque nécessaire, mais une course difficile l’a vu terminer juste P9.

Racing Point devait espérer un podium avant la course, repartir avec seulement deux points doit être une énorme déception.

Sebastian Vettel – 5

Il est difficile de voir une légende lutter pour la 10e place, il est difficile de décrire la course comme autre chose que pour Vettel.

Les McLaren, les Renaults et même l’Alpha Tauri se sont avérés trop difficiles à gérer et le résultat final a été que Vettel revendique un point où son coéquipier en a obtenu 15.

Valtteri Bottas – 7

Jusqu’à l’avant-dernier tour de la course, Bottas avait fait un travail solide derrière Lewis Hamilton, ne laissant pas son coéquipier s’éloigner comme c’était le cas auparavant.

La poussée de Bottas pour la victoire était admirable mais finalement trop avec une crevaison à deux tours à faire, qui plus est, cela s’est produit au pire endroit possible sur la piste de course, ce qui lui a fait faire un tour entier avant de rentrer dans les stands.

George Russell – 7

Parti P20, Russell peut être satisfait des progrès qu’il a réalisés tout au long de la course, grimpant jusqu’à la 12e place après la pénalité de Giovinazzi.

La voiture Williams semblait avoir un rythme de course plus raisonnable qu’en Hongrie, ce qui est encourageant et on a l’impression que Russell sera prêt à bondir dès qu’une opportunité de points se présentera.

Carlos Sainz – 7

Verrouillage des points forts pendant une grande partie de la course, Sainz n’était que l’un des pilotes à souffrir de problèmes de pneus, le faisant sortir du top 10.

Ce fut une fin malheureuse de la course et Sainz regarde maintenant un déficit croissant pour son coéquipier Norris.

Antonio Giovinazzi – 6

Les pénalités de 5 secondes peuvent varier dans leur impact sur la course du pilote, alors que cela n’a coûté aucun point à Giovinazzi ici, cela lui a coûté deux positions.

La pénalité était une tache dans une course par ailleurs solide, devançant Kimi Raikkonen et même suivre le rythme de l’arrière du milieu de terrain après le redémarrage de la voiture de sécurité.

Nicolas Latifi – 6

Loin d’être un candidat «Pilote du jour», mais ce doit être la course la plus encourageante de Latifi derrière une Williams à ce jour.

En restant dans un écart raisonnable avec Russell tout au long du Grand Prix, il y avait des signes que Latifi allait dans la bonne direction.

Romain Grosjean – 5

Haas avait peu à perdre donc, tout comme ils l’ont fait en Hongrie, ils ont opté pour quelque chose d’un peu différent, laissant Grosjean dehors tandis que d’autres se tenaient derrière la voiture de sécurité.

La stratégie n’a pas porté ses fruits et Grosjean a été critiqué pour un suspect en défense, recevant un drapeau noir et blanc et ayant la chance d’éviter de nouvelles actions.

Kimi Raikkonen – 4

L’Alfa Romeo a vraiment du mal en 2020, il y a très peu de choses avec la voiture qui peuvent être qualifiées de positives, mais l’une d’elles est qu’elle a au moins les jambes de la Williams en course. Ce n’était pas le cas ici car Latifi passait Raikkonen propre à l’extérieur de Stowe.

Un après-midi difficile et la patience de Raikkonen semble s’épuiser.

N’a pas fini

Daniil Kvyat – 6

Un incident accrocheur à la tête de Maggots a vu une fin dramatique à un Grand Prix qui s’est révélé prometteur dès le début. En partant de la rangée arrière, Kvyat s’est frayé un chemin jusqu’à la 12e place avant qu’une panne de pneu ne coupe l’après-midi du Russe.

Kevin Magnussen – n / a

Un bon début de course pour Magnussen l’a vu grimper plusieurs positions avant qu’une petite erreur ne provoque une collision avec Albon.

N’a pas commencé

Nico Hulkenberg – n / a

Un retour improbable n’a pas eu de fin de conte de fées car Hulkenberg n’a même pas pu prendre le départ du Grand Prix.

Nous attendons maintenant de voir s’il aura une autre chance sur la même piste la semaine prochaine.

