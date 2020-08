Fernando Alonso s’est écrasé dans la dernière heure de la séance d’entraînement de jeudi dans un revers pour son entreprise Indianapolis 500; l’Espagnol a été le premier pilote à subir un accident dans cette édition de l’épreuve légendaire.

Alonso s’est écrasé dans le virage 4 lorsque sa Chevrolet Arrow McLaren SP a plongé sur la partie en béton du tablier d’Indianapolis Motor Speedway et a envoyé l’Espagnol dans le mur de soutènement. Sa voiture endommagée a roulé sur la voie des stands pour la fin de son après-midi.

Alonso était sixième sur le tableau de vitesse lorsqu’il s’est écrasé. Il a fini neuvième pour la journée: «C’est juste comme ça. Heureusement, c’est arrivé aujourd’hui et non le (jour de la course). Nous en tirerons des leçons. Rien que nous pouvons faire maintenant et demain nous recommencons.

Alonso fait sa troisième tentative pour remporter la dernière étape de la version sport automobile de la Triple Crown. Le double champion de Formule 1 a remporté des victoires au Grand Prix de Monaco et aux 24 Heures du Mans, Indianapolis étant la seule course absente du trio.

Il avait une voiture solide en 2017 lorsqu’il a couru à Indianapolis pour Andretti Autorsport, mais une panne de moteur a mis fin à son tir à la victoire. Alonso n’a pas réussi à se qualifier pour l’Indy 500 l’année dernière dans un effort de McLaren.

Il s’est également écrasé lors des essais de l’Indy 500 l’an dernier et cela a contribué aux nombreux revers de l’équipe McLaren lors de ses préparatifs. La voiture de secours McLaren n’était pas de la bonne teinte d’orange et Alonso a perdu un temps d’entraînement précieux lorsque la couleur a été corrigée.

La chute d’Alonso à un peu plus de 50 minutes de la fin de la séance de jeudi a été la première épave depuis l’ouverture de la piste mercredi pour les essais.

Pendant ce temps, le quintuple champion d’IndyCar Scott Dixon a dominé les charts de vitesse à la fin de la journée avec un tour à 226.102 mph pour Chip Ganassi Racing. Il a été suivi par Takuma Sato à 225,693 et ​​Marco Andretti à 225,249 mph alors que Honda a pris les trois premières places.

Conor Daly avec 225,106 a terminé quatrième et la Chevrolet la plus rapide.

Il reste une journée de pratique avant les qualifications, appelée «Fast Friday», car IndyCar donne aux équipes un coup de pouce pour augmenter la vitesse. Le vainqueur en titre de la course, Simon Pagenaud, a déclaré que l’équipe Penske avait un plan délibéré pour travailler sur la maniabilité jeudi et qu’elle s’inquiéterait de la vitesse lors des essais du vendredi rapide.

«Je n’ai aucun intérêt à rédiger et à en diffuser un grand nombre», a déclaré Pagenaud. «Je n’ai aucun intérêt à faire ça. Je sais que je peux gagner cette course et je sais de quoi j’ai besoin. C’est plus important que de rédiger et de mettre en place un grand nombre. «