Max Verstappen a dû déplorer le manque de chevaux dans sa Red Bull n ° 33 à moteur Honda, ce qui lui a valu la quatrième place lors des qualifications pour le Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone.

Mercedes était à nouveau intouchable avec Valtteri Bottas devançant Lewis Hamilton dans la fusillade pour la pole position. Les Black Arrows sont sur une autre planète et leur voiture cliente entre les mains de Nico Hulkenberg s’est également avérée utile.

Par conséquent, Max a terminé quatrième, mais une seconde complète contre Bottas et a expliqué pourquoi dans son rapport post-qualification, «Nous n’avons tout simplement pas le mode de qualification que Mercedes possède. J’espère que le départ sera propre et qu’à partir de là, je pense que nous pourrons encore faire une bonne course.

«Partir en P4 n’est bien sûr pas parfait, mais les voitures à l’avant ont fait du bon travail et la Q3 a été assez délicate car le vent s’est inversé et nous a un peu déséquilibré.

«Je tenais fortement à utiliser le pneu dur pour le départ de la course car nous sommes déjà sur des composés plus tendres ce week-end et le médium était mou la semaine dernière, ce qui n’était pas génial en course et avec des températures plus chaudes ce week-end, j’aime cette option.

«C’était juste une question de passer en Q3 sur le pneu dur, ce que nous avons fait. Je ne sais pas ce que nous offrira demain le départ sur pneu dur et cela dépend du premier tour et des Safety Cars, mais avec un peu de chance, ce sera positif et au moins différent de tout le monde dans le top 10.

«C’est encore une longue course demain et notre rythme de course est normalement plus compétitif, et l’objectif est toujours d’être sur le podium. Je suis également heureux pour Nico d’avoir l’occasion de montrer son rythme », a-t-il ajouté à propos de la troisième place de Hulkenberg pour Racing Point.

Alex Albon dans la voiture sœur continue d’être éclipsé de manière flagrante par son coéquipier, cette fois, le pilote thaïlandais avait plus de six dixièmes de retard sur le Néerlandais et semble quelque peu perdu en mer, «Je me sentais à l’aise et ça avait l’air bien jusqu’à la dernière manche au troisième trimestre, lorsque nous sommes passés des mediums aux softs et que j’ai vécu un équilibre de voiture très différent.

«Je me sentais bien avec la voiture et j’étais optimiste dans le dernier tour, mais cela a complètement changé, peut-être aussi avec le vent, et je ne suis évidemment pas satisfait de P9.

«Certaines équipes sont capables de faire fonctionner le pneu souple et nous avons eu du mal avec lui aujourd’hui, nous devons donc comprendre pourquoi. Je sais qu’il y a aussi du temps en moi et qu’il s’agit simplement de devenir plus confortable et cohérent avec la voiture.

«Demain sera intéressant car différentes options stratégiques sont disponibles. Le week-end dernier, nous avons montré que nous avions une bonne voiture de course et le rythme pour avancer quoi qu’il arrive, donc le plan de demain est de tirer le meilleur parti de notre rythme de course, de rattraper nos positions et de faire le travail.

Pendant ce temps, Pierre Gasy a battu Daniil Kvyat, le Français qui n’a pas hésité à cacher sa joie dans le rapport d’équipe: «Ce fut un samedi incroyable et je suis très content de mon résultat en qualifications!»

Le signal a été envoyé à ses employeurs qui doivent manquer de patience face au manque de progrès d’Albon par rapport à Verstappen, tandis que le Français qu’il a rétrogradé a l’air de plus en plus impressionnant dans l’AlphaTauri et donne à Kvyat un aspect ordinaire.

Honda a peut-être manqué de mode de qualification (en a-t-il même un?), Mais reste optimiste avec le patron de la technologie Toyoharu Tanabe déclarant, nous savons que les quatre voitures ont un rythme assez bon pour progresser dans l’ordre demain quand nous ferons tout notre possible pour extraire une performance maximale de notre PU. »