Tifosi est prévenu! Ferrari s’attend à un Grand Prix d’Espagne 2020 difficile dimanche, ses deux pilotes partant du cœur d’une grille de milieu de terrain très serrée et effrénée, avec une voiture qui fait sérieusement défaut sur tous les fronts.

Il a fallu un effort considérable à Charles Leclerc pour ramener la SF1000 à la neuvième place, bien qu’à 1,5 seconde du meilleur temps établi par le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

Il est difficile de rappeler une équipe Ferrari jusqu’ici hors de la compétition et avec peu de répit à l’horizon pour l’équipe la plus populaire du sport.

Le directeur sportif Laurent Mekies a déclaré l’évidence dans le rapport de qualification de son équipe: «Ce sera une course difficile demain avec des températures élevées qui donneront du fil à retordre aux pilotes, aux voitures et aux pneus.

«En fait, la gestion des pneus sera l’un des facteurs clés, avec plusieurs options stratégiques disponibles. Ce sera à nous d’en tirer le meilleur parti. Dans les deux dernières courses, nous avons réussi et nous aimerions refaire la même chose demain.

«Ce fut une qualification difficile, avec la neuvième place de Charles et la onzième de Sebastian assez similaires à la performance de la semaine dernière. Nous n’avons pas été en mesure d’optimiser les performances de la voiture au fur et à mesure de l’évolution de la piste et nous avons payé le prix fort pour cela avec nos positions sur la grille.

«Si vous regardez à quel point Sebastian a raté le passage en Q3, puis la performance de Charles dans la dernière partie, il est clair qu’une très petite amélioration aurait donné un meilleur résultat. Cela dit, nous devons comprendre pourquoi l’équilibre de la voiture était loin d’être idéal cet après-midi.

En effet, deux millièmes de seconde sont une moustache pour Vettel de rater la Q3, mais Tifosi serait en droit de se demander: que fait leur équipe là-bas en premier lieu?

Seb a ensuite déclaré: «Deux millièmes de seconde, c’est un très petit écart. J’ai tout essayé et c’est vraiment dommage d’être si proche et de ne pas passer.

«J’ai eu du mal tout le week-end à trouver le bon équilibre. Cependant, nous devons regarder les points positifs et avec un libre choix des pneus pour demain, nous espérons pouvoir faire quelque chose de différent. Nous devons réfléchir à cela ce soir.

Leclerc est plus à l’aise dans la voiture, et par conséquent était quelques dixièmes plus rapide que l’Allemand lorsque le drapeau a agité pour terminer la Q2.

Le Monégasque a résumé son samedi après-midi, je suis déçu de notre résultat quali. Je n’étais pas très content de la voiture aujourd’hui.

«Au début des qualifications, ce n’était pas trop mal mais j’ai eu beaucoup de sous-virage, ce qui empirait de plus en plus après chaque séance et je ne pouvais tout simplement pas contourner ce problème. Nous devons l’examiner et comprendre comment nous pouvons y remédier, car au final, P9 est décevant. Nous n’étions tout simplement pas assez rapides sur notre tour rapide.

«Demain, nous commencerons sur les Softs, qui n’est pas le meilleur pneu ici, et les gens derrière nous commenceront sur Medium et Hard, probablement la meilleure stratégie, donc ce ne sera pas facile», a ajouté Leclerc.