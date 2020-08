Date publiée: 22 août 2020

Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense que le différend de longue date sur la RP20 sera réglé en dehors de la Cour d’appel internationale de la FIA.

Red Bull observe depuis la ligne de touche alors que Racing Point affronte Renault et Ferrari, les deux parties faisant appel de la décision prise par la FIA de déduire 15 points de Racing Point et de leur infliger une amende de 400000 euros pour avoir utilisé des conduits de frein arrière illégaux.

Les conduits de frein arrière enfreignent le règlement sportif en raison de la manière dont ils sont arrivés sur la voiture RP20 à partir de leur relation avec Mercedes. Cependant, les conduits de frein arrière ne sont pas en infraction avec le Règlement technique, ce qui signifie que Racing Point a pu continuer à les utiliser sur la voiture au détriment de recevoir des réprimandes après la course.

Mais aucune des parties protestataires n’est satisfaite du résultat de la FIA. Racing Point est absolument catégorique que sa voiture est totalement légale et conforme à toutes les réglementations, tandis que Renault et Ferrari estiment que la sanction infligée à Racing Point n’est pas assez forte.

McLaren et Williams avaient également déclaré leur intention de faire appel, mais se sont par la suite retirés du processus. Ils restent des spectateurs intéressés, ainsi que le reste de la grille, en particulier dans la discussion plus large sur la quantité de voiture de Formule 1 pouvant être copiée à partir d’une autre équipe.

La prochaine étape de la saga RP20 est de se diriger vers la Cour d’appel internationale de la FIA, mais le délai pour faire entendre l’affaire a été estimé à six à huit semaines.

Horner pense que pendant cette période, les deux côtés de la clôture se rencontreront au milieu et passeront à autre chose.

«C’est relativement normal, cela fait partie de ce feuilleton qui est la Formule 1», a déclaré Horner à Channel 4, interrogé sur la manifestation en vue d’une audience devant le tribunal.

«De toute évidence, ce processus d’appel est hors-piste, je ne pense pas qu’il y ait de chances que cela aboutisse devant une cour d’appel.

«Je pense que les deux équipes se positionnent et négocient dans les coulisses, et l’appel est de troquer efficacement, que ce soit entre les équipes ou la FIA, pour arriver à une conclusion sur ce qui est autorisé et ce qui n’est pas permis et pour garder toutes les parties honnêtes.

«Je pense qu’en fin de compte, à la onzième heure, miraculeusement un accord sera conclu qui offre de la clarté.»

Bien que Red Bull ne soit pas directement impliqué dans la saga RP20, Horner a toujours remis en question le rôle joué par Mercedes dans la création de la voiture très controversée.

