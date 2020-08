Sebastian Vettel dit que lui et Ferrari n’ont pas discuté de la possibilité d’avancer son départ prévu de l’équipe.

Les deux parties ont confirmé en mai que le mandat de six ans de Vettel ne se poursuivrait pas dans la saison de F1 2021.

Depuis, Vettel a connu un mauvais début d’année. Après cinq courses, ses seuls points marquants sont une sixième place et deux 10èmes, tandis que son coéquipier Charles Leclerc en a eu une deuxième, une troisième et une quatrième.

Mais Vettel dit qu’un départ prématuré de l’équipe n’est pas envisagé pour le moment.

« Je ne pense pas, » dit-il. «Nous n’en avons même pas envisagé ni parlé. Je suppose que ce n’est pas seulement une question pour moi.

«Je sais de quoi je suis conscient, je connais le travail que je peux faire. Pour le moment, ce n’est pas la course la plus propre. Mais je suis sûr que si les choses se calment et que j’ai une chance décente, je l’utiliserai. «

En réponse aux mauvaises courses de Vettel à Silverstone, Ferrari lui a apporté un nouveau châssis à utiliser ce week-end. Vettel a déclaré qu’il ne craignait pas de ne pas avoir une chance égale de rivaliser avec son coéquipier.

«En toute honnêteté, je n’essaie pas de me lancer dans tout cela et d’essayer simplement de faire mon travail maintenant. Évidemment, pour le moment, la navigation n’est pas simple et calme, c’est une mer plutôt agitée.

«Mais c’est ce que c’est et je dois faire de mon mieux, c’est rester concentré et me réveiller le matin en essayant de faire de mon mieux et en étant assez ouvert d’esprit et en essayant de m’y attaquer.

«Je n’ai pas passé un super week-end à Silverstone, normalement une piste que j’aime beaucoup. Je n’ai pas eu de sensations fortes avec la voiture et je n’ai pas pu en extraire autant que Charles, pour quelque raison que ce soit.

« Je ne peux pas faire grand chose à part faire mon travail et travailler avec les gars autour de moi et de ma voiture pour nous assurer que nous obtenons le meilleur package ensemble. »

