Date publiée: 13 août 2020

Kimi Raikkonen a déclaré qu’il n’y avait «pas de solution facile» aux problèmes d’Alfa Romeo cette année et que toute solution prendra «du temps».

L’ancien champion du monde n’a pas encore marqué de point en 2020, le C39 ayant du mal à rivaliser avec le reste du peloton.

Raikkonen et son coéquipier Antonio Giovinazzi ne sont pas encore sortis de la Q1 cette saison pour ajouter encore aux malheurs d’Alfa.

Et la frustration s’est accumulée pour Raikkonen qui a qualifié l’équipe de «trop lente» après sa dernière qualification pour le Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone.

Malheureusement, le champion du monde 2007 ne voit pas non plus de solution de sitôt, affirmant qu’il n’existe pas de solution facile aux problèmes d’Alfa Romeo.

«Le côté moteur, c’est ce que c’est, mais même si nous avions le meilleur châssis, nous devrions être là-haut», a-t-il déclaré avant le Grand Prix d’Espagne.

«De toute évidence, ce n’est pas le cas, nous devons donc nous améliorer de ce côté-là, et évidemment le côté difficile est que ce n’est pas une solution facile, ce n’est pas la solution la plus rapide.

«Cela prend du temps, alors j’espère que nous pourrons progressivement changer les choses et être là où nous voulons être.

«Évidemment, nous sommes trop lents, mais où nous sommes-nous trompés? Je suppose que quand nous avons conçu la voiture.

«Nous espérions être de retour là où nous avions commencé l’année dernière. Nous étions évidemment beaucoup mieux si vous comparez avec les autres équipes [in 2019] et cette année, certainement pas là où nous espérions être, ou nous nous attendions à être, il y a donc eu un problème et nous devons évidemment améliorer l’appui.

«Nous avons besoin de plus d’aéro… et évidemment d’aller plus vite à chaque virage. L’équilibre peut être assez bon, mais le temps au tour n’est pas là, il est donc assez facile de dire ce dont nous avons besoin. Mais la partie la plus difficile de toute la F1 est probablement l’aérodynamique, donc ce n’est pas une solution facile. »

Son compatriote Finn et ancien pilote de F1 Mika Salo a récemment suggéré que Raikkonen quitterait Alfa Romeo à la fin de la saison et pense que la star de F2 et le junior de Ferrari, Robert Shwartzman, devraient le remplacer.

«Si vous êtes un professionnel, vous ne partirez certainement pas en milieu de saison. Cependant, je pense que cette saison sera finie pour Kimi », a déclaré Salo à la chaîne finlandaise Ilta Sanomat.

«Il est clair qu’il est difficile de trouver de la motivation [to race at the back]. Kimi mène toujours de très bonnes courses, mais le rythme est assez lent à cause de la voiture.

« Shwartzman a fait de mauvaises courses ces derniers temps, mais j’espère qu’Alfa Romeo le prendra comme deuxième pilote après cette saison. »

