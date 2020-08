Date publiée: 14 août 2020

Dit par Ferrari qu’il n’était plus voulu, Lewis Hamilton a beaucoup de sympathie pour le sort actuel de Sebastian Vettel.

Avant même la première course de cette saison, Ferrari a informé le quadruple champion du monde qu’il serait absent à la fin de la saison 2020, son siège reviendra à Carlos Sainz.

Cela a créé une dynamique inhabituelle car il est rare qu’un pilote doive passer une année entière avec une équipe qui l’a essentiellement limogé.

Cela se voit peut-être dans le résultat de Vettel.

Le joueur de 33 ans est au milieu de son pire début de campagne depuis sa première année complète sur la grille de Formule 1 avec Toro Rosso en 2008.

Marquant seulement 10 points avec une meilleure performance de P6 au Grand Prix de Hongrie, Jolyon Palmer dit qu’il est temps pour Ferrari de laisser tomber Vettel de ce qui est une situation «toxique» tandis que Gerhard Berger a exhorté son ancienne équipe à mettre Sainz dans la voiture maintenant .

Boutique officielle de F1: Couvre-visage noir et blanc

Cependant, Hamilton dit qu’il sympathise avec son ancien rival au titre.

« J’ai vu la course difficile qu’il avait eue auparavant et tout ce que je peux essayer de faire est de comprendre la position dans laquelle il se trouve et d’essayer d’être compréhensif », a déclaré le pilote Mercedes.

«Cela ne peut jamais être une sensation agréable de se faire dire que vous n’êtes pas voulu et de continuer au sein de l’équipe, surtout lorsque vous rejoignez une équipe et que vous êtes dans une équipe, vous donnez tout, vous donnez votre cœur.

«Mais je pense que la façon dont il pousse, la façon dont il continue d’essayer d’aider l’équipe montre tout simplement son grand caractère et son engagement envers la course.

«J’espère que quelque chose de vraiment positif se présentera pour lui.

Certains experts ont suggéré que Ferrari devrait libérer Vettel tôt, l’appelant à quitter ce qui se révèle être une dernière saison horrible ensemble.

Vettel a été interrogé à ce sujet jeudi, niant que c’était même une option.

Les tensions montent-elles chez Ferrari entre l’équipe et un Sebastian Vettel sous-performant? La réponse du quadruple champion du monde était un non ferme. Https://t.co/pzruF8Didv # F1 #SpanishGP pic.twitter.com/VhBb7hkmne – Planet F1 (@ Planet_F1) 13 août 2020

«Je ne pense pas… nous n’en avons même pas envisagé ni parlé», a-t-il insisté.

«Je suppose que ce n’est pas seulement une question pour moi. Mais je sais de quoi je suis capable, je connais le travail que je peux faire.

«Pour le moment, ce n’est pas la course la plus propre, mais oui, j’en suis sûr [if] les choses se calment, et j’ai une chance décente, alors je vais l’utiliser. «

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.