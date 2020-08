La recrue Pato O’Ward a réalisé le tour le plus rapide des essais du Miller Lite Carb Day pour le 104e Indianapolis 500 présenté par Gainbridge le vendredi 21 août, avec les vainqueurs de «The Greatest Spectacle in Racing» qui occupent une place importante dans les trois prochaines places sur la vitesse graphiques.

O’Ward, de Monterrey, au Mexique, a réalisé un meilleur tour de 225,355 mi / h dans la Chevrolet Arrow McLaren SP no 5 lors des essais finaux de deux heures avant le jour de la course ce dimanche. O’Ward partira 15e lorsque «The Greatest Spectacle in Racing» prendra le drapeau vert à 14h30. (HE), avec une couverture en direct à partir de 13 h. sur NBC et le réseau radio Pennzoil INDYCAR.

«Je pense que c’était vraiment important d’essayer de nous offrir la meilleure voiture pour le jour de la course», a déclaré O’Ward. «Je pense que la circulation sera la clé. Ce sera mon premier «500». À partir du simple fait de se sentir à l’entraînement et de tout, il est si important d’avoir une voiture capable de suivre de près et d’être capable de faire rouler les gens, pour finalement avancer au lieu de reculer. »

Scott Dixon, vainqueur de l’Indy 500 2008 et quintuple champion NTT INDYCAR SERIES, a terminé deuxième sur l’ovale de 2,5 milles alors que les équipes travaillaient sur leurs configurations de course, avec un meilleur tour de 224,646 dans la Honda N ° 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing. Dixon débutera le deuxième dimanche.

« Nous avons dû passer par nos ailes avant aujourd’hui juste pour nous assurer qu’elles sont toutes proches au cas où nous en aurions besoin en course », a déclaré Dixon. «Nous avons perdu un peu d’adhérence à l’avant et nous essayons de voir si les coéquipiers avaient la même situation. En dehors de cela, le n ° 9 PNC Bank Honda se sentait vraiment bien et très rapide. Il tire vite méchant. J’espère que c’est vrai en ce qui concerne la course. »

Alexander Rossi, vainqueur du «500» 2016, a terminé troisième avec 224,599 dans la Honda NAPA Auto Parts / AutoNation n ° 27. Il commence le neuvième dimanche.

Takuma Sato, vainqueur de l’Indy 500 2017, a terminé quatrième avec 224,580 dans la Honda Panasonic / PeopleReady n ° 30. Il partira troisième dimanche, au premier rang avec Dixon et le poleman Marco Andretti.

Arrow McLaren SP a placé deux voitures et des pilotes débutants dans le top cinq, alors qu’Oliver Askew a terminé cinquième avec 224,128 dans la 7e Chevrolet de l’équipe. Askew démarre 21e dans le peloton de 33 voitures dimanche.

Le poleman Andretti a été un incontournable du classement des vitesses à chaque séance depuis le début des essais le mercredi 12 août, mais il a terminé 28e au classement général vendredi avec 221,314 dans la Honda n ° 98 pour béton / trottoir aux États-Unis.

Le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, a terminé 23e vendredi à 222,680 dans la Chevrolet Ruoff Arrow McLaren SP n ° 66. Alonso partira le 26 dimanche alors qu’il tentera de devenir le deuxième pilote à remporter la «Triple Couronne» du sport automobile avec des victoires dans l’Indianapolis 500, le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans.

Helio Castroneves a terminé 17e avec 223,093 dans le n ° 3 Pennzoil Team Penske Chevrolet alors qu’il tentera dimanche de devenir le quatrième vainqueur à quatre reprises de «The Greatest Spectacle in Racing». Castroneves partira 28e. S’il triomphe, il égalera le record de course de tous les temps pour la place de départ la plus profonde du vainqueur de la course, une marque établie par Ray Harroun lors de la course inaugurale en 1911 et égalée par Louis Meyer en 1936.