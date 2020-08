Date publiée: 2 août 2020

Alex Albon a admis que sa pénalité pour avoir causé la collision qui a mis fin au Grand Prix de Grande-Bretagne de Kevin Magnussen était de «50-50».

Le pilote Red Bull a fait une remontée à l’intérieur du Club lors du premier tour que les commissaires ont qualifié de «inhabituel et difficile à exécuter», lui valant une pénalité de cinq secondes.

Alors que Magnussen filait dans le gravier, Albon a continué et bien qu’il courait dernier après s’être arrêté pour purger sa punition et réclamer un jeu de pneus neufs, il s’est frayé un chemin pour remonter dans l’ordre pour terminer un P8 honorable.

« La pénalité était de 50-50 pour moi », a déclaré Albon, cité par Crash.net. «Kevin est sorti de la piste et la façon dont il est revenu, il y avait de la place au départ.

«Ensuite, j’ai réalisé:« d’accord, il ne me voit pas », l’écart se resserrait très rapidement et j’ai essayé de m’en éloigner, mais à cette vitesse de fermeture, c’était trop.

«Évidemment, nous avons eu des dégâts, ce qui était dommage, mais le rythme tout au long de la course n’était pas trop mauvais. Nous avons eu un peu de chance avec les crevaisons pour y arriver [in the points].

« Nous avons dû faire beaucoup ce week-end, donc P8 – je veux dire que ce n’est pas ce que je veux mais c’est une limitation des dégâts. »

Magnussen! Il était aux côtés d’Albon. Voiture de sécurité # F1 #BritishGP pic.twitter.com/nDRHHWEHyL – Chris Medland (@ ChrisMedlandF1) 2 août 2020

Le chef d’équipe d’Albon chez Red Bull, Christian Horner, a qualifié la sanction de son pilote de «probablement juste», même s’il la considérait comme le résultat d’un «incident de course».

Horner a ajouté: «Kevin a fait une erreur, il s’est échappé sur le trottoir et Alex s’est en quelque sorte engagé, puis s’est retiré. La pénalité de cinq secondes était probablement juste à la fin de la journée, c’est ce que nous avons obtenu.

«Mais après sa récupération, il a fait une belle course pour se remettre du fond du peloton pour revenir en P8 avec de belles passes à nouveau. Les deux derniers tours ont été vraiment excitants.

En expliquant leur décision de pénaliser Albon, les stadiers ont expliqué: «Après avoir examiné les preuves vidéo, il a été déterminé qu’Albon était principalement responsable de la collision au virage 18. [Club].

«Les passes au virage 18 sont inhabituelles et difficiles à exécuter. Alors qu’Albon semblait être la voiture la plus rapide, les commissaires ont déterminé qu’il avait tenté la passe trop tard et l’écart à l’intérieur de la voiture 20 [Magnussen] allait toujours diminuer.

«Il est apparu qu’il a tenté de se retirer de la passe à la dernière seconde. Les stewards ont tenu compte du fait que Magnussen avait une sortie plus lente du virage 17. »

