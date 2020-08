Date publiée: 2 août 2020

Lewis Hamilton a admis qu’il «aurait peut-être dû s’arrêter» après qu’une crevaison de dernière minute a presque ruiné son week-end de Grand Prix de Grande-Bretagne.

Hamilton se préparait à une autre victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne jusqu’à ce que les crevaisons de pneus offrent aux fans une finale palpitante à Silverstone.

Hamilton et Bottas ont tous deux subi des crevaisons de pneus tard dans la course, tout comme Carlos Sainz de McLaren, mais alors que Bottas a terminé en dehors des points de P2, Hamilton a réussi à s’accrocher à la victoire sur trois roues.

Des questions ont été posées pour savoir si Hamilton aurait dû opposer sa voiture dangereuse et cela lui a traversé l’esprit, mais il a finalement décidé de rester à l’écart et de gagner de la manière la plus unique et la plus déchirante.

«Jusqu’à ce dernier tour, tout était relativement fluide», a déclaré Hamilton lors de l’entrevue d’après-course à Silverstone.

«Valtteri poussait vraiment incroyablement fort, je faisais une certaine gestion du pneu. Quand j’ai entendu son départ, j’ai regardé le mien et ça me semblait bien.

«La voiture tournait sans problème, les derniers tours, j’ai commencé à reculer puis le dernier tour, elle s’est dégonflée.

«C’était un moment de cœur dans la bouche. Vous pouviez le voir tomber de la jante. À partir de là, je ne faisais que le gérer et je priais juste pour me déplacer et ne pas être trop lent. Je ne pensais pas pouvoir franchir les deux derniers virages.

«J’étais vraiment refroidi pour une raison quelconque à la fin. Bono me donnait des informations sur l’écart. Il descendait assez rapidement mais la voiture semblait bien tourner. Je suis arrivé à 15 et c’est là que c’était difficile, alors je lui ai donné le plein d’essence jusqu’à 16.

«Je n’ai jamais rien vécu de tel dans le dernier tour et mon cœur s’est presque arrêté.

«Peut-être que nous aurions dû nous arrêter une fois que nous avons vu les délaminations.»

Alors que Bottas a terminé en dehors des points, Hamilton a maintenant une avance de 30 points en tête du Championnat du monde après seulement quatre courses dans la saison 2020 révisée.

