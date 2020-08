Les pilotes de F1 ont averti que les tours très lents qu’ils doivent faire en qualifications créent des différences de vitesse de fermeture potentiellement dangereuses entre les voitures.

Dans les conditions chaudes du Circuit de Catalunya, les pilotes ont dû traiter leurs pneus tendres avec délicatesse lors de leurs tours afin de garantir une performance maximale lors d’une course de qualification.

Ils ont dû relever le défi supplémentaire de devoir trouver plusieurs secondes d’espace libre pour commencer leurs tours, afin de ne pas avoir à courir dans l’air turbulent d’une autre voiture. Cela a créé de longues files d’attente de trafic lent, parfois stationnaire à la fin du tour.

«Lors de ma dernière manche en Q2, nous étions tous reculés dans la dernière chicane», a déclaré Daniel Ricciardo. «J’étais littéralement au point mort, dévalant la colline avant la dernière chicane, essayant de gagner de la place.

«La réalité est que ce sont les pneus. Ils sont si sensibles et si vous les poussez trop sur un tour, ils ne durent pas tout le tour. Alors tout le monde essaie de trouver la meilleure façon de les refroidir et de se préparer pour le tour. Dans ces conditions avec cette chaleur et avec le troisième secteur étant si critique sur le temps au tour, c’est là que vos plus gros gains peuvent être simplement sur l’adhérence pure.

«Tout le monde essaie de garder les pneus en bon état pour le dernier secteur, c’est pourquoi nous les protégeons lors de cet avant-tour ou lors d’un tour de récupération. Les raisons de ces vitesses sont simplement dues aux pneus et à leur comportement. Nous ne voulons pas faire cela, bien sûr, ce n’est pas amusant quand une autre voiture passe devant vous ou vous êtes toujours en train de sortir de la file et de mettre des billes sur vos pneus. »

Le coéquipier de Ricciardo, Esteban Ocon, a déclaré que la F1 devrait envisager d’introduire un temps minimum au tour pour les tours de piste, afin d’éviter que les pilotes ne roulent trop lentement.

«Ce n’est pas vraiment acceptable d’avoir une file de voitures», a-t-il déclaré. «Si quelqu’un arrive à la vitesse de la course, cela peut être dangereux.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«C’est la tendance, dans des conditions chaudes, nous sommes une minute de moins dans un tour de récupération ou pour préparer le tour. C’est très, très lent. Je dirais donc que nous aurions besoin de le limiter, ce serait une bonne chose.

Ocon a déclaré qu’il devait également s’arrêter sur la piste lors des qualifications. «Pour commencer mon dernier tour, j’étais en gros embrayé et j’ai été arrêté, je faisais littéralement zéro km / h au milieu de la ligne.

«C’est l’état où j’étais. C’est la première fois que cela m’arrive. En 16, 17, 18, je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. C’est donc très, très extrême de nos jours. «

Un «gentleman’s agreement» entre les pilotes pour ne pas se dépasser avant d’entamer un tour de qualification ne fonctionne pas, dit Alexander Albon.

«Je ne voulais pas faire la même chose que la Hongrie, en gros. J’étais comme, si ça y est, je vais dépasser ces voitures devant.

«Nous avons ce genre de gentlemen’s agreement où nous n’essayons pas de nous dépasser juste avant de commencer. Donc, je voulais en quelque sorte le faire tôt.

«Mais je regardais et certains gars dépassaient juste dans le dernier virage, ce qui semblait un peu louche.

Albon pense également que le problème pourrait être résolu avec des modifications des pneus. «Nous avons toutes ces règles de couverture de pneus maintenant et comme les pneus sont, nous devons rouler si lentement sur un tour. Nos tours de récupération sont incroyablement lents, cela ne fait que créer des problèmes.

«Si nous avions un pneu plus indulgent où vous pouviez simplement sortir et pousser et ne pas trop vous soucier d’être dans le parfait, deux degrés de la fenêtre de fonctionnement, vous n’auriez pas ces problèmes.»

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: