Date publiée: 3 août 2020

Avec trois pilotes souffrant de pannes de pneus dans les deux derniers tours du GP britannique, Pirelli «analysera tout à 360 degrés».

À l’entrée de l’avant-dernier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de dimanche, Valtteri Bottas a subi une panne de pneu avant gauche, le forçant à se mettre aux stands et lui enlevant la deuxième place.

Un tour plus tard, dans le tout dernier tour du grand prix, son coéquipier Lewis Hamilton a connu un échec similaire à celui de la McLaren de Carlos Sainz.

Mais alors que Hamilton a encore en quelque sorte tenu pour gagner le grand prix, Sainz et Bottas ont terminé en dehors des points.

Fini sauvage du Grand Prix de Grande-Bretagne avec la victoire de Lewis Hamilton malgré la fin du dernier tour de course avec un pneu crevé 🏁

🇦🇺 Daniel Ricciardo 4ème 🏎pic.twitter.com / radt0fYbjG – TipXChange (@TipXChange) 2 août 2020

Pirelli a déjà commencé l’enquête sur les échecs.

Le patron de la F1 de la société, Mario Isola, a déclaré que Pirelli ne savait pas s’il s’agissait d’une « usure élevée » avec de nombreux pilotes effectuant quelque 38 tours sur un jeu de pneus durs ou si des débris de Kimi Raikkonen brisant son aile avant ont laissé des éclats sur la piste.

« Nous allons évidemment enquêter sur ce qui s’est passé dans les derniers tours », a déclaré Isola à Motorsport.com.

«Il est un peu tôt maintenant pour vous donner une conclusion. Cela pourrait être une usure importante, car il est certain que les pneus de 38 tours ou plus sur ce circuit sont assez usés, mais je ne dis pas que l’usure est la cause du problème.

«Cela peut être des débris, car nous avions les morceaux de l’aileron avant de Kimi qui étaient sur la bonne voie, mais aussi quelques autres débris.

«C’est pourquoi nous voulons enquêter non seulement sur les pneus en panne, mais sur tous les pneus utilisés dans les derniers tours de course, pour comprendre si nous trouvons une autre coupure ou toute autre indication possible sur ce qui s’est passé.

«Nous ne voulons rien exclure, nous voulons tout analyser à 360 degrés et éviter d’exclure toute possibilité car c’est une grave erreur lorsque vous effectuez ce type d’enquête.

«Nous devons considérer toutes les possibilités.

« Ce que nous pouvons faire, c’est analyser les pneus de la course pour comprendre s’il y a quelque chose dans la construction qui a été soumis à un stress excessif, ou autre chose, mais c’est l’une des enquêtes. »

Le nouveau jeu F1 2020 est maintenant disponible! Commander pour PS4, Xbox One et PC

Isola a révélé que le niveau d’usure de certains des pneus que Pirelli avait regardés lors de la course de dimanche était de presque «100%», ce qui aurait pu jouer un rôle dans les échecs.

«Le niveau d’usure est assez élevé, c’est un facteur, en regardant le pneu depuis [Romain] Grosjean dans le premier relais, il était complètement usé, et j’ai jeté un coup d’œil à certains pneus provenant également du deuxième relais, et le niveau d’usure est proche de 100%.

«Ensuite, nous devons comprendre si c’est la cause des échecs ou non. Ce qui est clair, c’est que lorsque vous avez un pneu complètement usé, la protection de la bande de roulement sur la construction est moindre.

«Donc, s’il y a des débris, un petit morceau de carbone sur la piste, il est plus facile d’endommager le pneu, car il n’y a pas de caoutchouc sur le pneu qui protège le cordon, et certains cordons sont visibles sur les pneus.

« C’est pourquoi je dis que le niveau d’usure est proche de 100%. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.