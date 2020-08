La fin du GP de Grande-Bretagne a été passionnante mais aussi controversée en raison des trois crevaisons subies par les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ainsi que le pilote McLaren Carlos Sainz. Pirelli, le fournisseur exclusif de pneus de F1, a publié les résultats de l’analyse initiale.

Selon la marque italienne, « La principale raison est due à un ensemble de circonstances de course individuelles qui ont conduit à une utilisation extrêmement longue du deuxième train de pneus. La deuxième voiture de sécurité a conduit presque toutes les équipes à anticiper leur arrêt au stand prévu et, portant donc un relais final particulièrement long: environ 40 tours, soit plus des trois quarts de la longueur totale de la course sur l’une des pistes les plus exigeantes du calendrier. «

Pirelli souligne également le rythme plus élevé des voitures de cette année par rapport à 2019, ainsi que la dureté du tracé de Silverstone, influencé: «Combiné avec le rythme nettement plus élevé des voitures de Formule 1 2020 (la pole position était de 1,2 seconde de plus rapide par rapport à 2019), cela a rendu les derniers tours du Grand Prix de Grande-Bretagne particulièrement difficiles, en raison des plus grandes forces jamais vues sur les pneus générés par les voitures les plus rapides de l’histoire de la Formule 1.

Le résultat global a été les conditions de fonctionnement les plus difficiles pour les pneus. Cela a conduit le pneu avant gauche (qui est connu pour travailler plus fort à Silverstone) à subir une contrainte maximale après un nombre très élevé de tours, avec une usure élevée qui en résulte lui donnant moins de protection face aux forces extrêmes en jeu. »

Malgré ce qui s’est passé à Silverstone, Pirelli confirme

que les composés C2, C3 et C4 seront possédés, comme il était initialement prévu et qu’il s’agit d’une gamme plus douce par rapport à celles choisies le week-end dernier.

Enfin Pirelli a confirmé que la prescription d’utilisation sera révisée, augmentant les pressions minimales afin de réduire le stress sur les pneus.

