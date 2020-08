Date publiée: 22 août 2020

Le patron du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, se félicite de la décision de la FIA de réduire davantage les appuis sur les voitures de F1 pour 2021.

Une combinaison des équipes rejetant les composés Pirelli proposés pour 2020 et le report des nouvelles règles jusqu’en 2022 signifie qu’en 2021, Pirelli devra fournir les mêmes pneus pour la troisième saison consécutive.

Et avec le rythme de développement d’une voiture de Formule 1 moderne, cela signifie qu’une grande quantité de stress sera appliquée à ces pneus.

Nous avons déjà vu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne avec les multiples pannes de pneus à quel point la situation pourrait être difficile pour Pirelli.

Mais la FIA a récemment renforcé ses plans originaux de réduction des appuis pour 2021 pour s’assurer que les pneus puissent faire face à la dernière année de demande, et probablement la plus difficile.

Et sans surprise, cela s’est très bien passé avec Pirelli.

« Nous avons des voitures avec le plus haut niveau d’appui que nous ayons jamais vu », a déclaré Isola sur le site de F1.

«Avoir un autre pas dans la direction de la réduction du niveau d’appui est certainement bénéfique car avec plus d’appui – et aussi en tenant compte [the construction will not have changed] pendant trois ans – la seule réaction de notre part est d’augmenter la pression, puis nous avons des effets secondaires comme une surchauffe, des cloques, par exemple, ou une dégradation supplémentaire.

« Et si nous avons un changement de réglementation qui contribue à cela, c’est plus que bienvenu. »

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblait dans les coulisses de la cérémonie de la pole position? Quelque chose d’un peu comme ça… #PirelliPolePositionAward pic.twitter.com/gTfplQ3gP9 – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 15 août 2020

Les conceptions de la surface du sol extérieure seront ajustées pour garantir que les niveaux d’appuis sont réduits, mais Isola a déclaré que les voitures peuvent éviter de lutter contre un manque d’adhérence dans les virages en ajustant leurs configurations en conséquence.

«Il s’agit d’équilibrer la voiture et de faire une configuration appropriée», a-t-il déclaré.

«Dans le passé, nous avions moins d’appui et nous n’avions aucun problème. C’est juste que les équipes doivent travailler avec une voiture différente. «

