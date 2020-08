Pirelli, fournisseur officiel de pneus de Formule 1, a pour objectif de faire la lumière sur ses pannes de pneus du Grand Prix de Grande-Bretagne dans les 48 heures à venir.

Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ainsi que Carlos Sainz Jnr de McLaren, ont tous subi des crevaisons dans les derniers tours de la course. Hamilton a remporté la course après avoir franchi la ligne avec un pneu avant gauche soufflé.

«Nous allons évidemment enquêter sur ce qui s’est passé dans les derniers tours», a déclaré Mario Isola, responsable du sport automobile chez Pirelli. « Il est un peu tôt maintenant pour vous donner une conclusion. »

Les circonstances de la course indiquent une combinaison d’usure élevée des pneus et de débris sur la piste laissée par Kimi Raikkonen et d’autres peuvent avoir conduit aux échecs, a déclaré Isola.

«Cela pourrait être une usure importante car, bien sûr, les pneus de 38 tours ou plus sur ce circuit sont assez usés. Mais je ne dis pas que l’usure est la cause du problème.

«Il peut s’agir de débris car certains morceaux de l’aileron avant de Kimi étaient en piste, mais aussi d’autres débris. C’est pourquoi nous voulons enquêter non seulement sur les pneus en panne, mais sur tous les pneus utilisés dans les derniers tours de la course pour comprendre si nous trouvons une autre coupure ou toute autre indication possible sur ce qui s’est passé. »

Certains conducteurs avaient des niveaux d’usure des pneus qui étaient «proches de 100%», a déclaré Isola. Il veut terminer l’enquête rapidement car la F1 courra sur le même circuit le week-end prochain, avec des composés de pneus plus tendres.

«Nous avons la possibilité de faire des analyses sur nos laboratoires ici sont sur la bonne voie», a-t-il déclaré. «Il est clair que nous n’avons pas beaucoup de temps pour poursuivre l’enquête car nous avons une autre course en moins d’une semaine. Nous devons donc parvenir à une conclusion le plus tôt possible.

« L’objectif est d’avoir quelque chose de plus, espérons-le, demain ou mardi au plus tard. »

