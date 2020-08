Date publiée: 6 août 2020

Le moment est-il venu pour Red Bull de faire quelque chose de radical?

Par drastique, nous entendons aller au-delà des paramètres de leur propre équipe junior pour trouver le partenaire le plus compétitif possible pour Max Verstappen.

Pour le moment, soyons réalistes, cela ne fonctionne pas vraiment. Pour chaque «coup» des pilotes que Red Bull a amené en F1, il y a un «échec» tout aussi retentissant.

D’une part, Verstappen, Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo ont connu beaucoup de succès, avec un minimum de sept victoires de course chacun et, dans le cas de l’Allemand, quatre titres de champion du monde.

Mais qu’en est-il des autres qui ont eu une opportunité dans la meilleure équipe de Red Bull, en particulier ces dernières années? Daniil Kvyat, Pierre Gasly et Alex Albon n’ont pas réussi à le couper, du moins jusqu’à présent.

Chacun de ce trio est toujours dans les rangs du géant autrichien des boissons énergisantes, conduisant soit pour Red Bull, soit pour la tenue soeur AlphaTauri. Cependant, vous auriez du mal à prédire l’un d’entre eux suivant les traces de ce que Vettel, Verstappen et Ricciardo ont réalisé.

Albon est le dernier à avoir subi des pressions. Il a fait un début prometteur dans la seconde moitié de la saison dernière lorsqu’il a été promu aux frais de Gasly, mais ne s’est pas appuyé dessus, semblant plus apte à faire des dépassements au milieu de terrain que de courir là où il devrait être – près de l’avant avec Verstappen.

Maintenant, nous ne disons pas que si Red Bull pouvait lancer une attaque à deux volets contre Mercedes, ils menaceraient de détrôner les champions du monde. Les Merc sont trop rapides et trop fiables pour cela.

Cependant, il y aurait certainement plus de chances de faire pression sur Lewis Hamilton et Valtteri Bottas si Verstappen avait un collègue à ses côtés sur la deuxième ligne de la grille au pire, plutôt qu’au milieu de terrain.

Un deuxième P2 consécutif pour @ Max33Verstappen comme @Alex_Albon produit un excellent lecteur de récupération pour prendre P8 au #BritishGP 👊🇬🇧 – Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 2 août 2020

Donc qui? Eh bien, dans l’état actuel des choses, vous sentez que cela devrait venir de l’extérieur. Si Albon gaspille sa chance, Kvyat a tenté sa chance et Gasly n’est peut-être pas encore prêt pour une deuxième bouchée de cerise, Red Bull devra peut-être chercher ailleurs sur la grille pour quelqu’un de sur mesure.

Le problème, bien sûr, c’est qu’ils ont rompu les liens avec Carlos Sainz lorsqu’ils l’ont laissé aller chez Renault (suivi de McLaren et de Ferrari). L’Espagnol aurait été un prétendant idéal à ce stade.

Red Bull a également laissé passer l’occasion de restaurer Vettel dans l’équipe avec laquelle il a dominé le sport de 2010 à 2013. Il semble prêt à rejoindre Aston Martin après avoir été libéré par Ferrari.

Ce qui nous amène donc au candidat idéal. Si Sergio Perez est en effet poussé par la porte arrière pour faire place à Vettel, pourquoi Red Bull ne devrait-il pas aller pour lui?

Le Mexicain est rapide, a un excellent métier de course et est à la fois assez expérimenté et confiant pour le mélanger à l’avant avec les grands. C’est un coureur beaucoup plus mature et arrondi que celui qui n’a pas réussi à saisir l’occasion avec McLaren en 2013.

Et n’ayant eu que 30 ans cette année, ce n’est pas comme si Checo était bientôt à destination de la casse.

Nous ne sommes pas non plus une seule voix ici. L’ancien pilote de F1 Giedo van der Garde a exprimé des opinions similaires.

Oui, cela représenterait un départ pour Christian Horner, Helmut Marko et autres. Parfois, cependant, vous devez avoir une vue d’ensemble. Nous ne disons pas de vider le Red Bull Junior Team, utilisez-le simplement un peu plus sélectivement et attendez peut-être que le prochain jeune brillant, le prochain Verstappen, émerge.

L’embauche de Perez peut être une décision radicale. C’est peut-être aussi le bon au bon moment.

Jon Wilde

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!