Une semaine après sa sortie radio «Granny», Max Verstappen monopolisait les ondes en se dirigeant vers la deuxième place du Grand Prix d’Espagne dimanche.

Verstappen a battu le duo Mercedes dimanche dernier, mais cette fois-ci, il n’a pu que les séparer car Lewis Hamilton, le gros scalp, était intouchable tout le week-end et hors de portée de Red Bull, mais le plus petit cuir chevelu de Bottas sera prisé dans le Bullpen.

Dans le feu de sa poursuite du leader, le Néerlandais a tenté sa chance à son stand lorsqu’il a remis en question la stratégie qui semblait se concentrer sur la réaction à Mercedes. Juste avant la mi-chemin, cet échange a eu lieu entre Max et son ingénieur:

Red Bull: «Nous sommes loin de la zone de dégagement de Lewis, alors contrôlez les pics dès le début. Je vous tiendrai au courant sur Bottas.Verstappen: «Que diriez-vous de nous concentrer sur notre course au lieu de chercher Lewis. De toute évidence, sur les pneus tendres, nous n’étions pas aussi rapides qu’eux, alors faisons notre travail et laissons-les faire leur travail. »Red Bull:« Baisse la tête Max, s’il te plaît. »

Il l’a fait et a ramené la voiture à la deuxième place, éclipsant totalement son coéquipier Alex Albon, qui a eu du mal à atteindre la huitième place.

Verstappen a ajouté: «C’est un excellent résultat pour nous de diviser les deux voitures Mercedes aujourd’hui après qu’elles aient été si rapides et je suis très content de cela. Dans l’ensemble, c’est un autre week-end fort avec un bon nombre de points dont nous devrions être satisfaits.

«J’ai pris un bon départ et il était important de dépasser Valtteri tôt, ce que j’ai fait. J’ai tout essayé pour rester avec Lewis dans le premier relais mais dans l’ensemble, leur voiture était plus rapide et Lewis était un peu trop rapide aujourd’hui. À partir de là, nous nous sommes concentrés sur notre propre course et la voiture s’est sentie bien.

«Je m’attendais à des problèmes de Valtteri vers la fin quand il a fait le stand, mais j’étais content de mes pneus et il ne rattrapait pas. Deuxièmement, bien sûr, mais ce n’est pas la raison pour laquelle nous sommes ici, nous sommes là pour gagner, donc vous ne pourrez jamais être pleinement satisfait si vous ne le faites pas.

« Pour le moment, nous sommes entre les deux voitures Mercedes et bien sûr nous aimerions pousser Lewis plus fort, mais vous devez être réaliste car ils ont toujours la voiture la plus rapide. » a ajouté le joueur de 22 ans qui reste deuxième au classement du championnat, bien que 37 points de moins que le vainqueur de la course Hamilton.